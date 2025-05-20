三峽大車禍3死 相驗結果均「外力撞擊致內臟破裂」

新北市三峽區昨天下午發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷重大車禍。3名死者12歲吳姓、劉姓女學生及及40歲洪姓女騎士，稍早經檢警相驗，確定死因均為外力撞擊以致內臟破裂。因家屬沒有意見，遺體已發還家屬辦理後事。

3名死者到院前就已無生命跡象，其中三峽國中同班同學吳姓、劉姓女國中生被送往三峽恩主公醫院，2人當下被巨大衝擊力撞至多重外傷、全身肢體多處變形，經急救1.5小時仍宣告不治。

至於被送往板橋亞東醫院的洪女，被診斷出頭部嚴重外傷併瀰腦損傷、數處頸椎骨折及脊髓損傷、肺挫傷及氣血胸、腎挫傷，以及骨盆、小腿、下顎等多處骨折，經急救2.5小時後也宣告不治。

新北地檢署檢察官下午相驗3名死者，遺體進行相驗，幾乎可以確定3人死亡主因均為內臟破裂，已無進一步解剖的必要，因此已將遺體發還家屬。