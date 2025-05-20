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三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒
三峽區昨發生重大車禍，造成3死12傷，新北市立土城醫院收治其中5名傷患。副院長游明晉今表示，原本送醫時無呼吸心跳（OHCA） 的12歲張姓女童，經醫療團隊搶救後於昨日恢復生命徵象，目前仍積極治療中，狀況穩定，未來2、3日關鍵期，仍需持續觀察治療。
此外，12歲李姓男童與14歲廖姓女童已恢復意識，在加護病房觀察，預計可以順利轉入普通病房，接下來會繼續做創傷後的後續治療。
游明晉說明，55歲吳姓男子因鎖骨及肋骨骨折住院，預計21日完成骨折復位手術；47歲吳姓女子則為輕傷，已於昨日出院。其餘3名傷勢較重者皆為學童，目前均住在加護病房。
土城醫院表示，院方已啟動跨專業團隊支援，由急重症、創傷、神經外科、兒科等單位共同投入照護，並配合心理與社工人員提供病童與家屬全面支持。
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