三峽車禍謠言滿天飛 藍議員要新北市府硬起來

三峽3死12傷車禍，全台關注，但從昨天就有許多謠言滿天飛，包括交通局長發言被張冠李戴，甚至有人說余翁是由某勢力操控，新北市議員呂家愷要求市府硬起來，就算沒有提告，也該發聲明告知假訊息可能有的法律責任；市議員宋雨蓁也指出，就傳出死者領不到犯罪被害人的補償金錯誤訊息，市府應該協助更正。

三峽重大車禍，新北市議員陳儀君指出，市府應該積極協助家屬爭取賠償，預防肇事者脫產。

市議員呂家愷指出， 現在很多家屬都手足無措，有死傷學生是單親家庭，市府在相關民事訴訟是否可以提供相關協助？

法制局長蔡庭榕表示，第一時間法制局已找來專業律師，透過社會局提供給家屬與被害人，另外也已跟犯罪被害人保護協會聯繫，提供相關法律扶助，與後續求償措施。

不過呂家愷認為，如此重大事件，應該要主動，而不是等他們有需要才提供。

呂家愷也指出，昨天事發之後不管中央還是地方都全力投入救災，但網路卻出現許多有心人士操弄，除了把新北交通局長發言張冠李戴，還有升級說是政治勢力介入，打壓政府士氣，他認為，對於惡意散布假消息，至少市府應該發出相關聲明，告知造謠的法律責任，也能避免家屬造成二次傷害。

市議員林國春也說，警察局應該硬起來，移送個三到五件，才能避免漫無目的的操弄，以免大家都覺得造謠理所當然。

警察局長廖訓誠表示，會再到網路搜尋了解。