三峽車禍事故...救孩子回家的路 議員推設路樁、接送專區

三峽車禍，造成3死12傷慘劇，新北市議員廖宜琨指出，就當時的情況，不管是誰都擋不住高速衝撞的車，他認為，關鍵問題在學校周邊路幅狹小，人車交織，他認為應該比照國外設置彈性升降式擋柱，並避開門口，在後門國慶街接送臨停區，才能還給孩子一條安全上學與回家的路。

廖宜琨指出，這不是單一意外，而是多年未解的通學安全結構性問題所導致的悲劇，市府相關單位應該立即檢討新北市境內所有校區以本次個案情況做通案檢討，盡速提出具體改善方案，還給孩子一條安全上學的路。

廖宜琨說，北大國小周邊的國光街為路幅狹小的社區道路，卻負擔大量機車與汽車通行，加上多數家長選擇自行接送，導致車流高峰與學生通行時間高度重疊，在缺乏有效人車分離規畫與警力疏導的情況下，校門口已成「危險熱區」。而學生、家長與汽機車完全混雜在同一條狹窄的通道中，等同讓孩童在車陣中穿梭，「根本是走在命懸一線的刀口上。」

廖宜琨認為，標誌標線無法治本，根本原因應在上下學時段在國成街及國光街校門前路段設置彈性升降式車擋柱，於早上與下午通學尖峰時間封閉車輛進入，讓孩子能安全步行進校、離校。

他也建議在北大國小的後門(國慶路)規畫專屬家長接送臨停區，明確標示「即停即走」動線，同時加派警力或志工維持秩序，分散接送壓力、避免違停阻塞校門口。同時於附近各個重要路口設置科技執法，並加強取締，以防類似的悲劇再度上演。

廖宜琨說，這不僅是個別的意外，更是長期忽略校園周邊交通安全問題的悲劇性結果。市府必須正視這沉重的警訊，立即擔起責任，嚴格落實人車分流與接送區等安全措施，防止悲劇再次發生。呼籲市府用行動回應社會的期待，還給孩子們一條真正安全的通學路，給逝者和他們的家人一個公道與交代。

警察局長廖訓誠表示，議員相關建議都會納入討論。