三峽交通事故為鑑！防高齡駕駛暴衝 北市議員提東京3措施研議

新北市三峽昨下午發生3死12傷的重大交通事故，肇事駕駛為78歲余姓老翁。台北市議員曾獻瑩今在議會質詢時，以日本東京為例，提供反暴衝裝置、超音波套件等預防裝置的補助，請北市府研議相關措施。交通局表示，會再與中央建議。

曾獻瑩指出，台灣已是高齡化社會，70歲以上肇事率高居一、二名，日本同樣面對高齡駕駛危機，2022年16.7%的交通死亡事故由75歲以上造成。然而，在2019年時東京池袋，就曾發生過87歲駕駛高速衝撞跨越人行道釀成2死10傷的車禍。

曾獻瑩說，為此，東京都宣布2020年7月開始，針對高齡者車輛加裝反暴衝裝置，是現有車輛就能安裝，只要在慢速或禁止狀態下，突然踩油門踩錯，車子就會禁止不動或減速，並以9成費用由東京都買單。

他也介紹，除了反暴衝裝置外，超音波套件，利用車體前後裝上超音波感應器，一旦在車子後方3公尺內偵測到障礙物，便會抑制加速。以及豐田新的兩人座的車款，最高時速到60公里。都是透過補助來鼓勵民眾加裝並預防悲劇。

交通局長謝銘鴻表示，針對汽車車輛的規定可以和中央建議，日本值得借鏡，不過，補助部分日本是全國一致或各別的都道府縣施作仍需要研究，同時也回歸台北市會不會作為六都第一個研擬補助的縣市。