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影／民眾獻花哀悼三峽車禍 在地人嘆不求修法：只希望孩子平安回家

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食悼念。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食悼念。記者黃義書／攝影

5月19日下午發生在新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷，其中2位罹難者為年僅12歲的國中女生，還有一位是去接小孩回家的媽媽。此車禍悲劇令人感傷，民眾自發前往送花，也送小朋友愛吃的零食、飲料、布偶、紙鶴，留下紙條表達哀悼之意。下課的小朋友也加入送花、零食的行列；也有路過雙手表達哀悼的心意。

鄰近的民眾也是有小孩的黃姓媽媽表示，號召朋友募集了百朵花束送來，供空民眾自由去送花。黃姓媽媽表示，來到這裡主要是讓政府知道，很多人在關心這件事。沒有要求如何修法。我們只希望可以讓我孩子平安回家。

黃姓媽媽表示，她的孩子是七年級，不幸事件發生後，昨天看到孩子向孩子說可以抱抱我嗎？向孩子說可以平安的回家，對我來說是一件最重要的事情。

這起死亡車禍發生昨日（5月19日）下午4點04分左右，78歲余姓男子駕駛一輛自小客車，毫無預警高速暴衝，直接撞向正在返家途中的學生與在路邊等待的接送家長。

新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食，雙手合十悼念。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食，雙手合十悼念。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食悼念，同學們下課一起來送花、送零零食表達悼念之意。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食悼念，同學們下課一起來送花、送零零食表達悼念之意。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。鄰近的民眾也是有小孩的黃姓媽媽表示，號召朋友募集了百朵花束送來，供空民眾自由去送花。黃姓媽媽：我們只希望可以讓我孩子平安回家。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。鄰近的民眾也是有小孩的黃姓媽媽表示，號召朋友募集了百朵花束送來，供空民眾自由去送花。黃姓媽媽：我們只希望可以讓我孩子平安回家。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁，民眾自發送花悼念。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁，民眾自發送花悼念。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食悼念。小朋友下課了，也來送花。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。事發現場旁民眾自發送花、小朋友愛吃的零食悼念。小朋友下課了，也來送花。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。民眾自發送花悼念，留下祝福的卡片。記者黃義書／攝影
新北市三峽國中、北大國小前的重大車禍造成3死12傷。民眾自發送花悼念，留下祝福的卡片。記者黃義書／攝影

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