三峽車禍後掀模範父親爭議 民代提2方向檢討制度漏洞

三峽昨日發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車暴衝釀成3死12傷悲劇，事後有消息指出肇事者曾獲選模範父親，引發外界質疑地方表揚機制是否成為「人情推薦」的工具。對此，地方民代分別表示，制度確實有檢討空間，同時認為也不應模糊焦點，關鍵仍是高齡駕駛管理。

新北市議員黃心華指出，模範父親的評選制度仍有調整空間。他表示，雖然市府現行規定已要求五年內無刑事判決紀錄，但「在目前社會期待下，標準或許可考慮再加嚴」。他也主張，應研擬更清楚的資格取消條件，以利制度把關。

不過黃心華也指出，模範父親表揚本質上與社區參與、人際關係密切相關，難以完全排除由里長推薦的傳統做法，但未來可考慮在評選過程中納入更多外部委員，以降低人情壓力干擾。

他強調，除了檢討表揚制度，更重要的是對高齡者的駕照換照制度、高齡駕駛人健康條件的評估與車輛定檢機制等，政府都應多元思考，從制度面降低類似悲劇再次發生的風險。

新北市議員陳永福認為，「模範父親應該比較沒有關係，這種事情應該回到駕照怎麼控管。」他表示，高齡長者中，雖不乏身心健康者，但應針對駕照在特定年齡後加強健康檢查，「例如65歲以上定期體檢，會比較客觀」。他強調，高齡駕駛可能在身體出現異狀時自己也未察覺，仍冒險上路，才可能釀成不可挽回的遺憾。