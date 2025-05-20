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三峽車禍出動空拍機採證 運安會帶回行車電腦

中央社／ 新北20日電

新北市三峽區北大國小外昨天發生重大車禍，造成3死、12傷。由於余男肇事軌跡長，警方出動空拍機採證。另外，運安會今天上午勘查肇事車輛，帶回行車電腦分析。

新北市政府警察局三峽分局長劉文雄證實，余姓駕駛涉先在國慶路、學成路口等紅燈時2度倒車撞後車，再疾駛到國成街，隨後發生重大傷亡事故。是否為肇事逃逸，有待余男清醒後才能確認。

三峽分局說，余姓男子駕駛自小客沿國成街往復興路方向，於上述路口闖紅燈，當時學成路通學巷下午4時至5時禁止進入，且當時學生下課，國成街與國光街號誌於下午4時至4時30分爲「行人保護時相」啟動，四面號誌全紅狀況。

警方指出，余男擦撞路口3輛普重機車、1輛自行車，再往前沿復興路132巷，衝撞至分隔島才停下。

由於余男肇事軌跡長，警方出動空拍機採證，並從刑事警察大隊請來鑑識專家確認證物位置、每一個汽油油漬、血跡方向。

國家運輸安全調查委員會今天上午在警方陪同下，前往肇事車輛暫移至拖吊保管場，勘查肇事車輛，並將行車電腦拆下帶回分析，釐清事發經過。

據了解，檢警在余男車上發現處方箋藥物，余男妻子指稱他有慢性疾病。檢警初步調查，未發現不法藥物或毒品，相關毒物反應有待血液檢驗結果。

運安會 車禍 警察 空拍機

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