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三峽車禍 新北：除救助金 將媒合社會資源助受害者

中央社／ 新北20日電

新北市三峽19日發生重大車禍，社會局今天表示，除依新北市民意外救助辦法，提供意外身故救助金新台幣15萬元、中低收入戶30萬元、低收入戶50萬元外，還將媒合社會資源協助。

新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死12傷。

新北市長侯友宜今天分別到亞東醫院、土城醫院、恩主公醫院，探視這起重大車禍的傷者，囑託醫院全力照顧，期盼早日康復。他也告知家長會全力照顧學生課業與健康，對肇事者求償。

外界質疑市府發放撫慰金似乎太少，侯友宜接受聯訪時表示，新北市會與民間團體啟動求償機制，保障被害者的權益。除政府公部門的撫慰金外，也會陪伴照顧、媒合相關資源照顧傷者。

社會局副局長許秀能透過文字表示，三峽昨天發生重大車禍後，立即啟動一案一社工機制，現場提供的慰問金是讓家屬在醫院緊急調度使用，並不是新北市撫恤金。

社會局強調，依照新北市民意外救助辦法，意外身故救助金為15萬元、中低收入戶30萬元、低收入戶50萬元。新北市府也會持續媒合金錢及物資，提供案家以及第一線服務所有支持。

許秀能說，新北市各社福中心已全面進駐醫院，陪伴家屬與傷者，除提供物資穩定生活外，也針對每一案家個別提供心理輔導資源、福利諮詢；傷者離院後，社福中心也會持續家訪關懷。

除社會局啟動社工師一對一陪伴，教育局長張明文今天接受媒體聯訪表示，對學生受傷表示難過，也將全力協助仍在住院的學生。

他說，市府已啟動跨局處一對一陪伴學生與家屬，今天調度全新北市的心理師與社工師進駐三峽國中與北大國小校園，對於目睹車禍發生過程的師生，給予相關心理輔導。

教育局說，針對2名罹難學生，已提供慰問金與喪葬協助，並安排專責人員陪同家屬處理後續事宜；7名住院治療學生，由衛生局偕同3家醫院給予最好的醫療照護。

教育局表示，為減輕家屬的經濟壓力，依113學年度團體保險條款，承保單位國泰人壽已立即成立專案小組並指派專責人員，主動協助家屬及學校辦理後續理賠事宜。

車禍

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