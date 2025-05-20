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三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

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影／高齡駕駛事故頻傳 如何幫助「拒老騎士」平安歸途

聯合報／ 記者王彥鈞何柔嫺盧湘婕／台北即時報導
三峽重大車禍因為肇事者已經78歲,高齡駕駛引發外界討論，高齡駕駛換照制度需不需要重新檢討？ 2024年成功大學團隊設計一系列高齡駕駛課程，但調查卻發現，部分年長受試者自評高風險駕駛指標上升。記者王彥鈞／攝影
三峽重大車禍因為肇事者已經78歲,高齡駕駛引發外界討論，高齡駕駛換照制度需不需要重新檢討？ 2024年成功大學團隊設計一系列高齡駕駛課程，但調查卻發現，部分年長受試者自評高風險駕駛指標上升。記者王彥鈞／攝影

新北市三峽發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車衝撞，造成3死12傷，死傷家屬悲慟盼政府重視高齡駕車問題「超過70歲就別再開車了」。而高齡駕駛事故頻傳，「行人地獄」悲劇反覆上演，天人永隔家庭破碎，憾事令人心碎，根據統計，目前仍有20.5萬超高齡長者持有駕照，從民國106年開始，正式執行高齡駕駛換照制度，然而，攤開高齡交通事故率，統計數字卻是不減反增，連年持續攀升。

2024年成大團隊跨界共學，設計了一系列高齡駕駛課程，成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷是規劃這套課程的研究者之一，她表示「其實（長輩）他們的危險感知都有顯著上升，不管是道安宣導還是在地共學。其實我們是覺得，他們對於自己騎乘能力的覺察有在提升，所以覺得自己騎乘能力，沒有想像中的好，這是一個不錯的結果，他們可能更知道自己在違規。」這套課程就是幫助長輩提高自我覺察，讓長者意識到自己對道路了解不足，上路時更能提高危險意識。

「拒老騎士」是長者拒絕坦承面對老化，尤其對偏鄉的長者來說，有不少開車駕駛的需要，社會應該正視這些長者的需求與困境，但陳郁婷也指出，台灣交通環境建設落後超過50年，雖然現況難解，仍應嘗試從都市計畫、道路設計打破惡性循環。

從民國106年開始，正式執行高齡駕駛換照制度，然而，攤開高齡交通事故率，統計數字卻是不減反增，連年持續攀升毫無趨緩之勢。記者何柔嫺設計
從民國106年開始，正式執行高齡駕駛換照制度，然而，攤開高齡交通事故率，統計數字卻是不減反增，連年持續攀升毫無趨緩之勢。記者何柔嫺設計

高齡駕駛 長輩 車禍 行人地獄 交通事故

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