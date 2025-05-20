三峽車禍釀3死....模範父親肇事 新北市社會局：立即取消資格

三峽余姓老翁肇事造成3死，全國譁然，余姓老翁曾獲模範父親，新北市議員李宇翔今天在議會質詢指出，造成這麼大傷害，是否要取消模範父親資格？新北市社會局表示，當事人111年由地方仕紳推薦三峽區區級模範父親。模範父親需具有高度道德標準，此案違反社會示範作用，將立即取消模範父親當選資格。

新北市北大國小旁昨天下午4時許發生15人死傷的重大車禍，肇事者是一名78歲余姓老翁，他目前在亞東醫院治療中，身分也遭到起底，是曾獲模範父親的78歲余姓老翁。

李宇翔說，造成如此大規模傷害，余男的模範父親是否要撤掉？民政局長林耀長表示，依據要點，推薦時間5年內並無刑事紀錄因此符合推薦資格，當時公所都有做好查詢。

社會局長李美珍表示，要點沒有規範到這個部分，不過社會局表示，模範父親需具有高度道德標準，此案違反社會示範作用，將立即取消模範父親當選資格。

李宇翔也說，衛生局應該提出更多支持與諮詢資源；社會局長陳潤秋說，已跟教育局一起進到校園，不只是受傷與死亡者家屬，還有相關同學、社會大眾覺得不安者，心衛中心都會提供服務。