嘆「不知道怎麼辦」...三峽肇事駕駛妻憂心 曝兒女趕回台灣處理

78歲余姓老翁駕車肇禍釀3死12傷，余妻今受訪說，丈夫有泌尿系統、糖尿病等宿疾，平時身體狀況不錯，昨天是要從苗栗老家返回三峽住家途中發生車禍，余妻說，兒女怕她累倒，已經準備從國外趕回台灣處理。

今天下午1時30分，亞東醫院加護病房外有警察戒護，余妻一臉疲憊、戴著口罩坐在病房外座椅，神情憔悴。她出示手機line對話紀錄說，昨天中午12時許，丈夫告知要從苗栗老家開車北上回三峽住家，還提到中途會去休息站用餐，通常下午3、4時可回到家，她在家等不到人，之後被警察通知，才知道出了大狀況。

余妻說，丈夫之前在大同公司上班，長期派駐海外，兒女也都在國外發展，丈夫退休後常回苗栗老家當業餘農夫，也喜歡植栽。

一名女網友在「iBeta愛北大」臉書社團發文表示，「我發現今天下午的重大車禍，與5年前的肇事者是同一人」，質疑肇事者是累犯，有網友氣憤地說「根本是移動炸彈」。余妻說，5年前那起案件，是丈夫誤將煞車踩成油門才會肇禍。

對於車禍事故造成3死12傷是否想對被害人道歉，余妻嘆了好長一口氣，她說「真的不知道怎麼辦」，心情非常沉重，問她是否擔心善後會賠到傾家蕩產，她說「就車禍啊，遇到了！」

余妻說，車子有投保，一年有保費約1萬多元，保險應該能協助一點，等兒女從國外回來，會討論該如何善後。