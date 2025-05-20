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只是陪同學走回家...女學生遇車禍罹難 校長悲嘆：成全班永遠回憶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三峽國中校門外氣氛凝重，學生與家長進出沉默無語，校園籠罩在車禍陰影中。記者張策／攝影
三峽國中校門外氣氛凝重，學生與家長進出沉默無語，校園籠罩在車禍陰影中。記者張策／攝影

三峽重大車禍造成三名國中女學生罹難，其中兩人為三峽國中701班同班同學，消息震撼校園。校長林武龍今表示，罹難學生在班上表現優秀，班導至今仍難以平復情緒。其中一名學生原本平常不從該路段返家，卻因為友情陪同同學一同離校，卻未料途中遭遇死劫。

林武龍表示，罹難學生在班上表現一向優異，不僅課業認真，也樂於發表意見、帶動氣氛，經常引導同學共同參與班級活動，是老師眼中懂事、同儕之間受歡迎的孩子。「是那種能讓班級變得更有凝聚力的學生，真的很可惜。」林武龍語帶不捨。

其中一名學生的離開，尤顯令人唏噓。林武龍提到，原本有一位學生放學並不走出事那條路，但因與另外兩位同學感情好，昨天選擇一起同行，才會在事發當下一同走在斑馬線上。「他們彼此有說有笑，就這樣一起走著……卻不幸遇上這場意外，」林武龍語帶哀傷地說。

他指出，校方今天上午已分批對七、八年級學生進行心理輔導，中午也召開教職員會議，說明事件發展與後續因應。對受傷與目睹事故的學生，輔導處與社工將持續進入班級，進行個別與團體支持，陪伴學生走過這段沉重時期。

「我們要思考如何不讓意外再發生。」林武龍表示，這起事故不在校方日常防護範圍之內，「放學時不該經過的地方，為什麼會經過？全時向綠燈的路口，為什麼還會有車輛闖紅燈？」

校方強調，平時校門口皆有導護老師與志工協助指引，並要求學生走天橋通行，這次事件並非學生違規所致，而是一場突如其來的不可抗風險。「年紀大了是否仍能安全上路，也是社會應該認真討論的問題，」林說。

校方今早也安排全校默哀一分鐘，並將川堂布置為悼念空間，讓學生能在悲傷中找到出口。「他們本來只是在放學路上，現在卻成了全班、全校永遠的思念，」林武龍說。

闖紅燈 車禍 交通事故

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