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弟弟指「黃黑色機車是媽媽的」 清隊隊員形容車禍現場：像恐怖攻擊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北三峽重大事故釀3死12傷，洪姓婦人的機車被撞到扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。本報資料照
新北三峽重大事故釀3死12傷，洪姓婦人的機車被撞到扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。本報資料照

新北三峽昨天下午發生重大車禍，釀成12傷3死。一位清潔隊員獲報後前往清理，發現一位弟弟想闖入現場，告知須繞路，但弟弟卻說「黃黑色摩托車是媽媽的」，讓他當下腦袋空白，他也直言，事故現場善後時，覺得就像一場恐怖攻擊。

原PO表示，起初收到通知時，以為只是小型車禍，帶著一小包木屑就立刻前往現場，準備做路面油漬清除作業。 到現場才知道嚴重程度超乎自己想像，四處都是機車碎片，私人物品撒落一地，地上都有血漬。 因為現場還未鑑定，他和組員只能在封鎖線外等待。

原PO表示，一個小弟弟騎著腳踏車想進封鎖線內，本以為只是他是好奇想進去，沒想到他那句話深深的刻在自己的腦海裡。他提醒這位弟弟，不要靠近現場，要繞路走，弟弟回他，爸爸叫他來找媽媽，接妹妹回家，「那台黃黑色摩托車是我媽媽的」，聽完弟弟講完這句，原PO當下腦子空白，不知該說什麼。

後來原PO帶著組員前往公有市場處理垃圾髒亂點。 接著處理復興路的大面積油漬，完畢後再返回國光街待命。

他表示，一個人的愚蠢行為，毀了別人的家庭，癱瘓三峽的交通，延誤了清潔隊的工作。看了事故影片，如果真的是失控，為什麼還能閃過對向轎車？在撞擊摩托車後，還可以拉回車身往巷子衝去？甚至可以閃過巷子兩旁停放的車輛，直到撞到分隔島才停下來。

原PO也說，校區外的十字路口，左邊是圍牆，右邊是草皮，明明可以往左右邊閃，卻要往巷子衝去，真的令他感到困惑。雖然不知道余姓駕駛當時發生了什麼事情，但在事故現場善後的他，感覺這就像一場恐怖攻擊。

此次車禍3名死者中，1位洪姓婦人當時騎黃黑色機車準備去接女兒回家，卻被78歲余姓老翁直接開車衝撞，昨天被送到亞東醫院急救仍不治，頭部、頸部受創是致命傷，孩子等不到媽媽，天人永隔。

車禍

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