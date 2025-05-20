三峽車禍／違規闖入管制區 議員：5年只開過39張單

新北78歲余姓男子駕車釀禍造成3死15傷，新北市議員卓冠廷今在議會質詢指出，雖調查結果尚未出爐，可確定是肇事者闖入禁行路段、闖紅燈與超速，該路段有三時段禁止車輛通行，事發時間就在其中，質疑相關標誌警示效果不高，2020年設置至今只開罰39件，應該強化無論是人力或科技執法，確保車輛不會進入禁行時段。

卓冠廷今天說，警消弟兄從昨天忙到現在，詢問警察局目前案件調查進度？新北市警察局長廖訓誠表示，第一時間依照現場跡證，肇事者在管制時段違規行駛通學巷、闖紅燈，相關肇事原因，目前正搜集相關事證，鑑定釐清中，檢方也有指派主任檢察官現場指揮蒐證，目前肇事者還在加護病房，要等到清醒後進一步釐清。

卓冠廷說，事發在下午4點左右，該路段早上7時到8時、 中午12時30分到1時30分、下午4時到7時是禁止車輛通行，這台車根本不應該開到這條路。

卓冠廷說，時段性禁行車輛在2020年設立，但家長長期反應會有車輛駛入，也都有跟市府陳情，但2020至今只開了39件罰單，雖不能全怪警方，但從畫面來看，當時除了余男，同一時段還有兩輛機車、轎車也要違規左轉國成街，如果能夠透過數位、人力方式取締，強化執法，也許就可以阻止悲劇。

廖訓誠表示，今天上午有會同相關單位到此會勘，有擬定短中長期改善方式，也有協調交通局一周內完成標誌製作強化，警方這段時間則有加強護童專案。

卓冠廷也認為，國成街僅有北大國小側有實體人行道，另一側僅有標線型人行道，對行人和學童的防護力不足，建議學校周邊，應努力以鋪設實體人行道來規劃，可更有效保護學童和行人的通行安全。

新北市長侯友宜稍早也在臉書發文指出，這場事故令人心碎，市府會媒合資源，提供各方面協助與照顧，陪家屬走這段艱難的路。市府將和相關單位合作，對肇事者求償，保障被害者權益。

侯友宜說，初步檢視事故區域，行人保護時相號誌、標線均正常，他已責成團隊思考是否引入「行人優先區」概念，強化減速機制。

侯友宜說，事故原因仍在釐清，但這起事件凸顯檢討高齡駕駛換照制度的急迫性，包括課程與測驗的增加或調整。台灣即將邁入超高齡社會，這是無法迴避的議題。不論駕駛或行人，安心的日常應該屬於每一個用路人。