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三峽車禍／網疑肇事駕駛報復性衝撞？新北警局長回應了
三峽78歲余姓駕駛衝撞，導致3死12傷意外。新北市議員卓冠廷今天在議會質詢警察局長，針對網友臆測余男是刻意衝著前方女騎士，警察局長廖訓誠今天表示，這些都是臆測性說法，會等余男清醒再釐清。
三峽事故，網友發現，肇事車輛在事發前一刻，途經前一路口時，就出現詭異情況，除擦撞分隔島，往後倒退時，又擦撞後車，老翁沒停車查看，隨即加速離去，狂飆200公尺後便發生嚴重事故。
市議員李宇翔則說，如果是故意的，用殺人罪辦他都是應該的；廖訓誠說，所有情況都會列入調查事證。
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