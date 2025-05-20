當模範父親握上方向盤後會變成公路殺手！？交通警籲正視路怒症

新北78歲余姓男子駕車釀禍造成3死15傷，這名老翁5年前就曾開車衝上人行道撞傷母嬰，事發前已與其他車輛發生碰撞後加速逃逸，全程猶如失控。負責業務的交通警官說，根據現場行車模式與目擊描述，不排除此事件與「路怒症」有關，特徵包括情緒失控、攻擊性行車行為，最終釀成悲劇。

肇事者余姓老翁曾在大同公司英國分公司任主管，退休和妻子住在三峽北大特區，兒女都在國外，曾在2022年獲得模範父親表揚。

高雄市警交通組長范振家說，明顯存在高度風險的駕駛者，竟在多年內仍持有駕照、不斷違規，不排除此事件與「路怒症」，其特徵包括情緒失控、攻擊性行車行為，最終釀成悲劇。所謂「路怒症」，並非醫學上正式定義的疾病，但實務上已被廣泛認定為導致危險駕駛的主因之一。根據日本岩手大學研究，資深駕駛、無事故經驗者及疲勞駕駛者為最易產生路怒行為的三大群體，原因常見於塞車、交通違規他車干擾、喇叭聲音刺激，或突發危險情境。

范振家說，台北市立聯合醫院亦曾作過一項研究調查，約5成台灣駕駛為潛在路怒族，平日或許溫和，但一握方向盤便情緒失控。這類行為若未及早辨識、介入，極可能導致暴力駕駛、追撞報復等後果。

范也說，此案顯示出一個現行法規的缺口，在高齡駕駛、危險駕駛與精神健康交叉的情境下，監理機關與執法單位缺乏有效聯繫與預警機制，使得問題駕駛者在制度邊緣中來去自如，最終付出的是無辜用路人生命。

「制度改革刻不容緩！」范振家說，此案非單一駕駛行為失當，而是長期未被矯正的高風險駕駛者所致，呼籲應建立「高風險駕駛者」黑名單系統，結合監理所交通違規紀錄、法院前科資料及保險理賠紀錄，建立危險駕駛資料庫。針對有多次違規、肇事逃逸、違停紀錄的駕駛人，列為重點關注對象，必要時暫停其駕駛資格，要求接受再評估。

另一方面是加強路怒症與精神健康篩檢機制，針對有危險駕駛紀錄者，結合交通行為心理評估，檢視是否有衝動控制障礙或其他潛在精神健康問題。此一機制應納入駕照換發審查，尤其針對高齡駕駛者。也要推動分級制裁與教育輔導機制，違規行為非一律處以罰單了事，應依違規次數與危險程度設立強制課程、駕駛測驗或暫停駕照等懲處措施。如定期違規者強制參與「危險情境認知課程」，加強其交通風險意識與自我控制能力。