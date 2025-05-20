高齡駕駛再掀討論 老人團體：制度設計不應構成歧視

新北市78歲駕駛昨天下午駕車行經三峽區某國小附近路口，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷，高齡駕車問題再引起討論。弘道老人福利基金會表示，道安隱憂關鍵不在年齡，而在制度如何追蹤駕駛人實際狀況，而制度設計上不應構成歧視。

針對昨天三峽發生的不幸車禍，新北市長侯友宜今日前往醫院探視傷者及家屬，對於高齡駕駛引發外界討論，侯友宜認為，高齡駕駛換照制度確實必須做重新檢討。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，支持高齡換照兼回訓制度，但應強調「友善而非懲罰性」的設計。高齡駕駛回訓制度的確有提升空間，但關鍵在於如何設計一個不帶歧視、支持長者安全上路的制度，畢竟高齡者的能力差異很大，並非所有人隨年齡增加都會降低駕駛能力，因此應避免一刀切的處置方式。

理想的回訓應該像健康檢查一樣，是一種「行車健檢」，搭配駕駛輔導、新交通法規的教育等，幫助長者持續駕駛，同時保障自己與他人安全。例如：日本許多地區的「高齡駕駛講習」會提供模擬駕駛與視野反應測試，形式友善也更具實用性。

李若綺指出，高齡駕駛未換照是否成為道安隱憂，關鍵不在年齡，而在制度如何追蹤駕駛人實際狀況。部分長者未換照，可能是因為不熟悉流程、換照資訊不友善，或無法親自辦理，這些問題可以透過家屬協助、社區單位提醒或簡化申辦程序來改善。用支持性而非懲罰性的角度切入，才能真正提升整體道安。

至於高齡者繼續開車是否因為缺乏替代運輸工具？李若綺對此認同，許多長者不是「想開車」，而是「不得不開車」。每個人因應居住地方或需求，會有不同的交通習慣方式，特別在非都會區會有開車或騎車等方式來交通移動，不過任何年齡也都會有不同的身體狀況，例如工作疲憊就需先休息再開車、騎車，另也有人因眼睛退化或眼疾而無法晚上開車，所以建議需要評估自己的身心狀況，來選擇最適合的交通移動方式或者請人協助。

其次，在需要開車或騎車交通移動的非都會區，建議可以增加大眾運輸工具的布建或替代方式，例如台中跟屏東的小黃公車，來協助民眾降低行的障礙及風險。