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三峽車禍15死傷 代理師工會：校園導護老師缺制度保障應廢除

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全國代理暨代課教師產業工會表示，台灣校園「導護老師」從未有完整訓練、法律授權或制度保障，卻被視為教師理所當然的責任，是國家節省經費、壓榨教師人力的產物。示意圖，非當事學校。圖／聯合報系資料照片
全國代理暨代課教師產業工會表示，台灣校園「導護老師」從未有完整訓練、法律授權或制度保障，卻被視為教師理所當然的責任，是國家節省經費、壓榨教師人力的產物。示意圖，非當事學校。圖／聯合報系資料照片

78歲余姓老翁昨在新北市三峽區北大國小旁，開車高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，已造成3人死亡。全國代理暨代課教師產業工會認為，此事揭露校園周邊安全的嚴重問題，政府長期以教師導護制度作為保障學生安全的手段，實際上卻將無執法權、缺乏專業訓練的教師推向危險第一線，靠教師肉身護童來換取安全，對學生更毫無實質保護，必須立即廢除。

北大國小導護老師昨日在事故現場指揮交通，在社群媒體上引發熱議，全國代理暨代課教師產業工會認為，該師在事件中展現的勇氣與付出令人敬佩，但作為教育現場工作者，更對她深感心疼。

全國代理暨代課教師產業工會表示，台灣校園「導護老師」從未有完整訓練、法律授權或制度保障，卻被視為教師理所當然的責任，是國家節省經費、壓榨教師人力的產物。

全國代理暨代課教師產業工會強調，校園外交通安全從來不是教師的職責，導護老師與志工也無任何執法權。國家不應將校園外交通安全的重任推給手無寸鐵、毫無權限的老師和志工，這暴露了政府長期以最低成本對待學生安全的態度，以補休作為回報，要求教師以肉身護童，不僅廉價、更殘酷。

全國代理暨代課教師產業工會提出4項訴求，首先是立即取消教師導護制度，停止將非專業的交通安全責任轉嫁給教育人員；第二，應投入專業交通導護與警力資源，建立專責護童隊伍與法制保障；同時，必須改善校園周邊通學動線與行人安全設施，全面盤點高風險路段與交會口；教育部、內政部、交通部三部會更要啟動協商機制，制定長期改善方案並編列專款預算。

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