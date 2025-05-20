快訊

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

曾是假日親子聚集地…新北1商場成「三重無限城」 在地人揭沒落關鍵

老翁駕車暴衝釀3死12傷教訓 警方建議提高高齡者換照門檻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為鼓勵高齡者換發駕駛執照，彰化監理站都會定期到彰化縣各鄉鎮市辦理高齡換照收件服務，既可節省高齡長輩前往監理站交通時間，又可免舟車勞頓之苦，也為長者交通宣導。圖／彰化監理站提供
為鼓勵高齡者換發駕駛執照，彰化監理站都會定期到彰化縣各鄉鎮市辦理高齡換照收件服務，既可節省高齡長輩前往監理站交通時間，又可免舟車勞頓之苦，也為長者交通宣導。圖／彰化監理站提供

新北市三峽區昨天發生78歲老翁駕車暴衝釀成3死12傷悲劇，高齡者駕車問題再度引發爭論，政府從2017年7月起，針對滿75 的長者需每3年換照1次措施，到今年3月為止，彰化縣老人換照率已達94.95%，但高齡者駕汽機車釀車禍案件仍節節高升，民眾建議老人換照應增加路考因應。

依交通部統計，彰化縣去年車禍案件2萬3938件225人死亡，其中65歲以上1萬2255件118人死亡 ，高齡者無論車禍件數及死亡人數均超過整體件數一半，也都是3年來最高；在高齡者駕駛汽機車車禍死亡案件中，騎機車死亡有74人比前年高出14件，自撞的有17件比前年多出2件，其中無照駕駛的有20人比前年多出7人，凸顯彰化老人車禍的嚴重性。

高齡者車禍居高不下，主要是長者身體機能多少都有點退化，無論視力、反應能力 都減退，因此政府自2017年7月起，實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，規定台灣滿75歲以上的長者需每3年換照1次，首先須「體格檢查」合格，並通過簡易「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，才可以換發有效期間三年的汽、機車駕照，依監理站人員表示，視力未過關最多。

逾期未依規定完成換照手續雖無罰則，但若開車上路即屬違規，持逾期駕照駕車經舉發者，依道路交通管理處罰條例處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止駕駛 。彰化縣到今年3月為止，老人換照到案率已達94.95%，其中，包括通過或未通過檢查者，如果未到案者即會被註銷駕駛，如果上路，等同無照駕駛。

彰化縣警察局強調，高齡者仍須遵守交通規則，更是對所有用路人的保障，許多交通事故都是由小小的違規行為引發，因此應時刻保持警覺，避免超速、闖紅燈等危險行為及應隨時關注自身身體狀況，左轉彎應提前進入專用道，倒車應注意後方來車等，避免事故發生。

針對老人無照駕駛及騎機車死亡人數偏高問題，有民眾認為，高齡者最好不要開車，如果非駕駛車輛不可，政府除加強宣導及執法外，也建議加嚴目前75歲以上老人換照門檻，尤其目前換照都是書面檢測，增加路考即有必要性。

秀傳醫院急診醫學部總監黃炳文醫師說，高齡者雖然會有體力及認知能力遞減情形，如果以各年齡層來比較，高齡者乘車、駕車反而會更小心，肇事比率反而很低，而且行是基本權利，尤其台灣大眾運輸系統不發達，高齡者的子女也常不在身邊，如過於限制高齡者駕車、騎車，反而會影響生活，也會招來反彈聲浪。

自2017年7月起，台灣滿75歲長者需每3年要換照一次，首先須「體格檢查」合格，並通過簡易「認知功能測驗」。本報資料照片
自2017年7月起，台灣滿75歲長者需每3年要換照一次，首先須「體格檢查」合格，並通過簡易「認知功能測驗」。本報資料照片

車禍

延伸閱讀

新竹8旬翁3月駕車奪1命傷6人 警呼籲檢討高齡者換發駕照政策

三峽老翁肇事釀3死 吳思瑤：從制度下手 非剝奪高齡移動權

三峽大車禍 新北警方啟動「護童專案」強化校園周邊學童安全

三峽大車禍高齡駕駛受關注 嘉義監理所高齡駕駛繳回1324張駕照

相關新聞

高齡駕駛再掀討論 老人團體：制度設計不應構成歧視

新北市78歲駕駛昨天下午駕車行經三峽區某國小附近路口，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷，高齡駕車問題再引...

獨／三峽大車禍幫肇事者說話被罵翻 里長：請憐憫我

新北市三峽區昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡，當地龍恩里長黃家賢表示老翁...

弟弟指「黃黑色機車是媽媽的」 清隊隊員形容車禍現場：像恐怖攻擊

新北三峽昨天下午發生重大車禍，釀成12傷3死。一位清潔隊員獲報後前往清理，發現一位弟弟想闖入現場，告知須繞路，但弟弟卻說...

當模範父親握上方向盤後會變成公路殺手！？交通警籲正視路怒症

新北78歲余姓男子駕車釀禍造成3死15傷，這名老翁5年前就曾開車衝上人行道撞傷母嬰，事發前已與其他車輛發生碰撞後加速逃逸...

三峽重大車禍家屬招魂 淚崩最親的人再也回不來

新北市三峽日前發生重大車禍，奪走多條無辜性命。今日下午家屬身穿素服、撐著雨傘，走到國光街與國城接口的事故現場招魂，腳步沉...

三峽重大車禍悼念湧人潮 卡片字句寫滿不捨與自責

新北市三峽昨日發生重大車禍，一名78歲老翁駕車闖紅燈，撞上十餘名學生與路人，造成3人死亡、多人重傷。事故地點今日已成民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。