老翁駕車暴衝釀3死12傷教訓 警方建議提高高齡者換照門檻
新北市三峽區昨天發生78歲老翁駕車暴衝釀成3死12傷悲劇，高齡者駕車問題再度引發爭論，政府從2017年7月起，針對滿75 的長者需每3年換照1次措施，到今年3月為止，彰化縣老人換照率已達94.95%，但高齡者駕汽機車釀車禍案件仍節節高升，民眾建議老人換照應增加路考因應。
依交通部統計，彰化縣去年車禍案件2萬3938件225人死亡，其中65歲以上1萬2255件118人死亡 ，高齡者無論車禍件數及死亡人數均超過整體件數一半，也都是3年來最高；在高齡者駕駛汽機車車禍死亡案件中，騎機車死亡有74人比前年高出14件，自撞的有17件比前年多出2件，其中無照駕駛的有20人比前年多出7人，凸顯彰化老人車禍的嚴重性。
高齡者車禍居高不下，主要是長者身體機能多少都有點退化，無論視力、反應能力 都減退，因此政府自2017年7月起，實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，規定台灣滿75歲以上的長者需每3年換照1次，首先須「體格檢查」合格，並通過簡易「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，才可以換發有效期間三年的汽、機車駕照，依監理站人員表示，視力未過關最多。
逾期未依規定完成換照手續雖無罰則，但若開車上路即屬違規，持逾期駕照駕車經舉發者，依道路交通管理處罰條例處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止駕駛 。彰化縣到今年3月為止，老人換照到案率已達94.95%，其中，包括通過或未通過檢查者，如果未到案者即會被註銷駕駛，如果上路，等同無照駕駛。
彰化縣警察局強調，高齡者仍須遵守交通規則，更是對所有用路人的保障，許多交通事故都是由小小的違規行為引發，因此應時刻保持警覺，避免超速、闖紅燈等危險行為及應隨時關注自身身體狀況，左轉彎應提前進入專用道，倒車應注意後方來車等，避免事故發生。
針對老人無照駕駛及騎機車死亡人數偏高問題，有民眾認為，高齡者最好不要開車，如果非駕駛車輛不可，政府除加強宣導及執法外，也建議加嚴目前75歲以上老人換照門檻，尤其目前換照都是書面檢測，增加路考即有必要性。
秀傳醫院急診醫學部總監黃炳文醫師說，高齡者雖然會有體力及認知能力遞減情形，如果以各年齡層來比較，高齡者乘車、駕車反而會更小心，肇事比率反而很低，而且行是基本權利，尤其台灣大眾運輸系統不發達，高齡者的子女也常不在身邊，如過於限制高齡者駕車、騎車，反而會影響生活，也會招來反彈聲浪。
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