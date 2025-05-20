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三峽車禍釀創傷 心理師：過度曝露衝擊畫面恐現「閃回」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
三峽昨晚發生重大車禍，學校前堆滿零食與花束紀念死者。記者李定宇/攝影
三峽昨晚發生重大車禍，學校前堆滿零食與花束紀念死者。記者李定宇/攝影

新北市三峽區北大國小旁昨發生重大車禍，造成3死12人傷的悲劇，發生時間恰逢放學，不少學生、家長目睹事故現場。諮商心理師公會全聯會表示，家長可觀察孩子是否出現情緒波動、失眠、惡夢、食欲不振、身體緊繃，甚至出現「閃回（flashback）」即─反覆浮現事故畫面片段或情緒過度警覺 （Hyperarousal）狀況。

諮商心理師公會全聯會理事陳劭旻指出，不僅是在現場者受到直接衝擊，就算是透過影片看到現場狀況，都可能會有創傷反應，破壞原有安全感及情緒穩定，建議家長不要讓自己和孩童過度曝露在衝擊畫面力，也要觀察孩子是否出現上述症狀情緒波動、失眠、惡夢等症狀。

另外，由於本次事件是車禍，陳劭旻說，創傷反應體現在部分民眾身上，可能在過馬路、搭車等情境會焦慮、退縮，兒童也可能出現退化行為，如哭鬧、尿床、過度依附等。

陳劭旻建議，若發現情緒受影響，可讓自己知道有這樣的情緒是正常的，允許自己有情緒反應，並且找一些方式讓自己安定身心，如跟認識的朋友抒發，或者繼續維持原本的生活，通常會在一段時間後逐漸回到原本的狀態。

諮商心理師黃子柔說，孩子會觀察成人的反應來建構情緒安全，因此家長如果也感到焦慮、悲傷、煩躁，應給自己足夠的理解與喘息空間，透過傾訴、放鬆練習、維持原有生活節奏，讓孩子能有穩定的依靠。

然而，民眾焦慮時可能會不斷滑手機看訊息，本次車禍事件經媒體大幅報導，可能會不斷看到事件影片。陳劭旻建議，民眾最好是避免繼續觀看相關的新聞片段，以免身心難以回到穩定狀態；如果真的在意只需要接收必要的資訊即可，不要讓自己過度曝露在衝擊畫面的新聞報導中。

一般學校會根據學生狀況提供「安心減壓」輔導，如講座與團體活動，協助釋放情緒與降低衝擊。諮商心理師張祐瑄說，家長主動關心孩子情緒，度過情緒不安期，例如詢問「今天看到那個新聞有什麼感覺嗎？」，但不需急於說教或強調教訓，同時維持日常節奏，幫助重建預測性與安全感，並且限制孩子觀看片段，避免驚嚇再現。

黃子柔指出，若事件長期影響，如失眠、情緒困擾或難以自我調節，則可考慮尋求心理專業協助。學生學生可主動聯繫校內輔導老師，成人則可撥打：張老師 1980、生命線 1995、衛福部安心專線 1925，或就近聯繫身心科、心理諮商所、各地衛生局協助轉介。

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