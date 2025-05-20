快訊

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

曾是假日親子聚集地…新北1商場成「三重無限城」 在地人揭沒落關鍵

三峽大車禍3死12傷 家屬因強制險恐難領被害補償金

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市三峽區昨發生3死12傷重大車禍，但3名死者家屬因強制險恐無法請領最高180萬元的遺屬被害補償金。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區昨發生3死12傷重大車禍，但3名死者家屬因強制險恐無法請領最高180萬元的遺屬被害補償金。記者蘇健忠／攝影

新北市三峽區昨天下午發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷重大車禍，新北地檢署事後除立刻成立專案小組偵辦，犯罪被害人保護協會新北分會也緊急派員協助家屬，提供即時關懷和相關法律服務，但3名死者家屬因強制險恐無法請領最高180萬元的遺屬被害補償金。

律師廖芳萱指出，犯罪致死的遺屬補償金，請領對象為被害人父母、配偶及子女。但依犯罪被害人權益保障法規定，「因犯罪行為被害致死亡者之遺屬、致重傷者及性自主權遭受侵害之人，得申請犯罪被害補償金。但依強制汽車責任保險法得請求給付或補償者，不適用之。」

因此在昨天三峽3死車禍中，若屬車禍過失致死案件，就不屬於犯罪被害補償金給付範疇，除非事後檢警能證明余翁有殺人故意，否則死者家屬不能申請領取法定最高的180萬元遺屬被害補償金。但除汽車強制險理賠外，家屬可另提民事訴訟向肇事余翁求償。

車禍

延伸閱讀

三峽重大車禍悼念湧人潮 卡片字句寫滿不捨與自責

三峽3死12傷大車禍 警偕肇事余翁妻返家採證釐清肇事原因

要接送女兒下課卻遇三峽車禍 40歲洪姓婦人最後身影曝光

三峽大車禍侯友宜赴恩主公探視2傷者 院方：恢復情況良好

相關新聞

高齡駕駛再掀討論 老人團體：制度設計不應構成歧視

新北市78歲駕駛昨天下午駕車行經三峽區某國小附近路口，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷，高齡駕車問題再引...

獨／三峽大車禍幫肇事者說話被罵翻 里長：請憐憫我

新北市三峽區昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡，當地龍恩里長黃家賢表示老翁...

弟弟指「黃黑色機車是媽媽的」 清隊隊員形容車禍現場：像恐怖攻擊

新北三峽昨天下午發生重大車禍，釀成12傷3死。一位清潔隊員獲報後前往清理，發現一位弟弟想闖入現場，告知須繞路，但弟弟卻說...

當模範父親握上方向盤後會變成公路殺手！？交通警籲正視路怒症

新北78歲余姓男子駕車釀禍造成3死15傷，這名老翁5年前就曾開車衝上人行道撞傷母嬰，事發前已與其他車輛發生碰撞後加速逃逸...

三峽重大車禍家屬招魂 淚崩最親的人再也回不來

新北市三峽日前發生重大車禍，奪走多條無辜性命。今日下午家屬身穿素服、撐著雨傘，走到國光街與國城接口的事故現場招魂，腳步沉...

三峽重大車禍悼念湧人潮 卡片字句寫滿不捨與自責

新北市三峽昨日發生重大車禍，一名78歲老翁駕車闖紅燈，撞上十餘名學生與路人，造成3人死亡、多人重傷。事故地點今日已成民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。