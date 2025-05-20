三峽車禍現場「女學生跪地CPR」！心碎畫面曝光 網友喊：真的很勇敢

新北市三峽區19日發生重大死亡車禍，總共造成3人死亡、12人受傷。一名網友分享，看到網路上車禍現場的照片，發現有名女學生勇敢跪在地上，幫另一名學生進行CPR，讓他看了超心疼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「小學女生也太勇敢 還幫同學CPR」為題，指出在網路上看到車禍現場的照片，發現一名OHCA的學生，在救護車抵達前，都是由旁邊的女同學幫忙CPR，看姿勢也覺得滿標準的，直呼「這名女同學是不是超勇敢」。

貼文一出後，多數網友都表示「這位真的很勇敢，一般人遇到沒嚇死就很不錯」、「真的要推善良跟勇氣」、「勇敢的孩子，教育真的很重要」、「教育有成，希望可以救回來」、「不管怎樣，有壓比沒壓好，真正遇到有幾個敢壓」、「看了都泛淚」、「萬一救不回來會崩潰吧，好可憐」、「看了好難過，一輩子心裡陰影」。