「看見最溫柔的人性」他經過三峽車禍 1幕讓10萬網友超鼻酸

新北市三峽區19日發生重大死亡車禍，釀成3死、12人受傷的悲劇。對此，一名網友20日凌晨經過事發地點，發現人行道擺滿鮮花、糖果與蠟燭，他也跟著買了3條巧克力，寫下「希望祂們在另一個世界能感受我們的溫暖」。貼文一出後，引起近10萬名網友鼻酸。

這名網友在社群平台「Threads」分享一段影片，指出自己經過車禍現場，發現人行道上擺滿不少餅乾、糖果、飲料，也有不少鮮花和蠟燭，讓他感到一股溫暖，寫下「我在三峽看見了最溫柔的人性」。

這名網友進一步分享，後來他也去便利商店，拿了3條巧克力準備要結帳，發現店內也有其他顧客正在購買商品，準備拿去祭拜無辜離世的學生，讓他感嘆「這個世界充滿關懷與同理心，希望祂們在另一個世界能感受到我們的溫暖」。

貼文一出後，引起近10萬網友按讚，紛紛表示「看了真的很難過，願小妹妹沒有痛苦了」、「謝謝大家的溫暖，希望小朋友可以收到」、「超鼻酸，我不行了太難過了」、「立馬飆淚，孩子不痛了」、「願她們化作天上的星星～閃閃發亮」、「我看著影片感到鼻酸還起雞皮疙瘩」、「看了讓人流淚，不忍那些失去生命的孩子」。