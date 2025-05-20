解決移動神主牌 他提65歲駕照全註銷！兩派網友論戰：僅2縣市適用

新北市三峽區19日下午發生一起重大死亡車禍，78歲余姓駕駛行經北大國小時暴衝，導致3死、12人受傷的悲劇。對此，一名網友建議，65歲以上的民眾都應註銷汽、機車駕照，改搭大眾運輸或步行。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「換成你65歲汽機車都不准駕駛，你真的ok？」為題，指出如果現在65歲一到，立刻沒收駕駛汽、機車的權利，只能搭乘大眾運輸工具或走路，即便碰到緊急狀況或載運貨物、家人也不能例外，好奇發問「這樣做真的ok嗎？」

貼文一出後，不少網友同意原PO想法，紛紛表示「我OK啊！老了就該服老」、「哪裡不OK？想當移動的神主牌？」、「65歲老人已經有很多交通優惠了」、「是該限制駕駛權，但沒收真的蠻麻煩的，需要完整配套」、「機車還可接受，但汽車真的不行」、「要回收的配套是所有大眾運輸免費才有機會」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「雙北實施沒問題，但其他縣市根本不可能」、「出了雙北，沒機車寸步難行，買便當都要搭捷運？」、「大眾運輸再方便，也不可能比自己騎車開車好，除非你每次出門都坐計程車」、「不可能啦，現在一天有多少個70歲以上的駕駛在路上？有任何證據70歲以上肇事率比較高嗎？」、「這樣搞只會增加年輕人的照顧壓力」。