三峽3死12傷大車禍 警偕肇事余翁妻返家採證釐清肇事原因

新北市三峽區昨天下午發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷重大車禍，警方上午已進行遺體相驗，及會同運安會勘驗肇事轎車等動作，同時稍早在余妻同意下，返回2人住處採證，了解余翁慢性病史，釐清肇事原因。

由於外傳余翁昨天肇事前，先在上一個路口等紅燈時，突然倒車與後車發生擦撞，於是猛力加速左轉駛入事發道路，沿途高速行駛最後撞上路口人車釀禍，因此檢警需查清目前仍意識模糊、因骨折及臟器破裂需進行二度手術的余翁，究竟是身體不適或心虛肇逃。

據了解，檢警事後在余翁肇事轎車上，發現慢性病處方簽藥物，昨天晚間前往亞東醫院對余妻製作筆錄，余妻也證實先生有慢性病。稍早警方經余妻同意返回三峽北大特區住處採證，調查後未發現不法藥物或毒品，相關毒物反應還在等血液檢驗結果。