快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

三峽3死12傷大車禍 警偕肇事余翁妻返家採證釐清肇事原因

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導
新北市三峽區昨發生3死12傷重大車禍，警方稍早陪同肇事余姓老翁（捧花者）妻子返回2人住處採證，了解余翁慢性病史。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區昨發生3死12傷重大車禍，警方稍早陪同肇事余姓老翁（捧花者）妻子返回2人住處採證，了解余翁慢性病史。記者蔣永佑／翻攝

新北市三峽區昨天下午發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷重大車禍，警方上午已進行遺體相驗，及會同運安會勘驗肇事轎車等動作，同時稍早在余妻同意下，返回2人住處採證，了解余翁慢性病史，釐清肇事原因。

由於外傳余翁昨天肇事前，先在上一個路口等紅燈時，突然倒車與後車發生擦撞，於是猛力加速左轉駛入事發道路，沿途高速行駛最後撞上路口人車釀禍，因此檢警需查清目前仍意識模糊、因骨折及臟器破裂需進行二度手術的余翁，究竟是身體不適或心虛肇逃。

據了解，檢警事後在余翁肇事轎車上，發現慢性病處方簽藥物，昨天晚間前往亞東醫院對余妻製作筆錄，余妻也證實先生有慢性病。稍早警方經余妻同意返回三峽北大特區住處採證，調查後未發現不法藥物或毒品，相關毒物反應還在等血液檢驗結果。

車禍

延伸閱讀

要接送女兒下課卻遇三峽車禍 40歲洪姓婦人最後身影曝光

三峽大車禍侯友宜赴恩主公探視2傷者 院方：恢復情況良好

三峽車禍2生死8生輕重傷 學生團保最高可理賠100萬

三峽車禍釀3死！肇事者遭起底「違規慣犯」 網轟：道交3惡例搞爛交通

相關新聞

獨／三峽大車禍幫肇事者說話被罵翻 里長：請憐憫我

新北市三峽區昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡，當地龍恩里長黃家賢表示老翁...

三峽重大車禍悼念湧人潮 卡片字句寫滿不捨與自責

新北市三峽昨日發生重大車禍，一名78歲老翁駕車闖紅燈，撞上十餘名學生與路人，造成3人死亡、多人重傷。事故地點今日已成民眾...

三峽車禍釀3死！肇事者遭起底「違規慣犯」 網轟：道交3惡例搞爛交通

新北市三峽區19日下午發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經國光街與國成街口，突於北大國小旁衝撞上多名學生，造成3死12傷悲劇，震驚社會。

三峽車禍40歲洪姓婦人接北大國小女兒 差5分鐘放學卻遇上死劫

新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，肇事駕駛78歲余男開車行經北大國小旁，暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死1...

三峽車禍釀創傷 心理師：過度曝露衝擊畫面恐現「閃回」

新北市三峽區北大國小旁昨發生重大車禍，造成3死12人傷的悲劇，發生時間恰逢放學，不少學生、家長目睹事故現場。諮商心理師公...

三峽大車禍3死12傷 家屬因強制險恐難領被害補償金

新北市三峽區昨天下午發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷重大車禍，新北地檢署事後除立刻成立專案小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。