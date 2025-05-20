要接送女兒下課卻遇三峽車禍 40歲洪姓婦人最後身影曝光

新北市三峽區北大國小旁昨發生重大車禍，3名死者中，除了2名是三峽國中一年級女學生，另一名40歲洪姓婦人是要去北大國小接讀小六的女兒遇死劫，孩子等不到媽媽，天人永隔，而洪姓婦人被拍到騎車去接孩子的畫面，變成最後身影。

根據民眾提供的行車記錄器畫面，洪姓少婦當時騎機車，正在停等紅燈，卻被78歲余姓老翁直接開車衝撞，昨天被送到亞東醫院急救仍不治，頭部、頸部受創是致命傷，而這也是洪姓婦人生前最後身影。