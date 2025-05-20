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要接送女兒下課卻遇三峽車禍 40歲洪姓婦人最後身影曝光
新北市三峽區北大國小旁昨發生重大車禍，3名死者中，除了2名是三峽國中一年級女學生，另一名40歲洪姓婦人是要去北大國小接讀小六的女兒遇死劫，孩子等不到媽媽，天人永隔，而洪姓婦人被拍到騎車去接孩子的畫面，變成最後身影。
根據民眾提供的行車記錄器畫面，洪姓少婦當時騎機車，正在停等紅燈，卻被78歲余姓老翁直接開車衝撞，昨天被送到亞東醫院急救仍不治，頭部、頸部受創是致命傷，而這也是洪姓婦人生前最後身影。
洪婦FB頁面除了自己的大頭照，還有貼出部分與孩子的出遊照，可見家庭相處融洽。北大國小校長劉文章指出，洪婦昨送醫時身分不明，直到昨晚9時半才確認身分，學生昨晚也向學校請假，校方除安排輔導資源外，今早也在朝會向全校宣導。該生另有兄長就讀三峽國中8年級，父親已為2個孩子請假數日調整情緒。
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