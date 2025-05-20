三峽大車禍侯友宜赴恩主公探視2傷者 院方：恢復情況良好
三峽區昨下午發生重大車禍，造成3名三峽國中學生罹難、多人輕重傷，事件震撼社會。今上午，新北市長侯友宜前往恩主公醫院探視住院傷者與家屬。恩主公醫院表示，目前住院的兩位傷患情況穩定，恢復情況良好。
上午約11時49分，侯友宜前往恩主公醫院探視住院傷者與家屬，神情凝重，快步進入院內，未對媒體發言。停留約40分鐘後離開，臨行前簡短表示「感謝大家關心」，隨即離去。
恩主公醫院表示，事故發生後，院方急診室護理長及多名護理人員第一時間趕往現場，協助傷患初步救治與後送，並同步啟動創傷小組應變機制，由急重症醫師、骨科及外傷團隊迅速就位，進行緊急處置。
其中兩名輕傷患者當日即完成包紮治療返家休養。另有兩人住院治療，狀況目前穩定，生命徵象平穩，意識清楚，能與醫護人員正常應對。
院方指出，住院女性患者為大腿粉碎性骨折，昨已接受微創手術固定骨折，歷時約一小時，術後轉入一般病房，預估骨折癒合期約需三至六個月，目前恢復情況良好。
至於住院男性患者，主述輕微頭暈，電腦斷層檢查未見顱內出血，仍需觀察是否有延遲性出血風險，院方已安排後續複檢與藥物控制，症狀目前在掌握中。
恩主公醫院表示，後續將持續密切觀察病人狀況，並由社工團隊協助家屬關懷與陪伴，也感謝外界對患者的祝福與關心。如有進一步進展，將適時對外說明。
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