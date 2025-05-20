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探視三峽車禍傷者與家屬 侯友宜：高齡駕駛換照須檢討

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市長侯友宜20日前往醫院探視三峽車禍傷者及家屬，高齡駕駛引發外界討論，他認為高齡駕駛換照制度確實必須做重新檢討，包括課程和測驗，「這是我們一定要面對的問題」。

侯友宜表示，感謝醫院全力救治，希望傷者早日康復。侯友宜強調，各方面都會持續提供協助、陪伴、照顧，並且媒合資源。新北市政府也將協同相關單位，對肇事者求償，保障被害者權益。

侯友宜指出，初步檢視這次事故區域，行人保護時相標線和號誌都正常運作。接下來將思考是不是要引入「行人優先區」的概念，更嚴格限制駕駛進入這個區域第一時間就降速。

侯友宜也提到，這次事故原因還在釐清調查中，但他認為，高齡駕駛換照制度確實必須做重新檢討，包括課程和測驗。臺灣將邁入超高齡社會，這是我們一定要面對的問題。我們都會老，希望不管駕駛或行人，用路人都能安心。

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