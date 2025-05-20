三峽車禍2生死8生輕重傷 學生團保最高可理賠100萬

新北市三峽區昨在北大國小旁發生一起重大車禍，造成3死12人傷的悲劇，其中10人為學生，教育局已針對2名罹難學生，已提供慰問金與喪葬協助，安排專責人員陪同家屬處理後事，並給予7名住院學生最好的醫療照護；另承保學生團保的國泰人壽，已組成專案小組協助家屬處理理賠事宜，最高可理賠100萬。

教育局指出，三峽國中及北大國小今日上午啟動危機輔導機制，由心理輔導進駐校園。同時結合警察局與交通局資源啟動「護童專案」，在事故地點周邊人流密集區域，增派導護人力與巡邏警力，並盤點與檢視校園通學動線及高風險路段，強化交通安全。

教育局說，目前金祥慈幼兒園1名學生，經治療後已於昨日出院；三峽國中9名學生，其中2名學生因傷重不幸辭世，其餘7名學生目前分別於恩主公醫院、土城長庚醫院與亞東醫院接受治療。

北大國小今上午動員15位導護人員，包含行政人員、教師及家長志工隊，於校門口及事故發生路口設崗導護，確保學童通行安全無虞。此外，三峽國中與北大國小也同步啟動危機輔導機制，教育局已安排學生輔導諮商中心心理督導進駐，針對罹難學生同儕、目睹事故師生、導護人員及受影響班級提供情緒疏導與悲傷輔導。

校方也在今日上午辦理安心宣導，協助全校恢復安全與穩定氛圍。針對受傷的3名九年級學生，教育局已協調學校安排專人協助其後續升學登記與分發作業。