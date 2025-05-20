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影／接送女兒下課遇劫 40歲婦頭部頸部受創今相驗 一對兒女沒了媽媽
新北市三峽區北大國小旁昨發生重大車禍，3名死者中，除了2名是三峽國中一年級女學生，另一名40歲洪姓婦人是要去北大國小接讀小六的女兒遇死劫，孩子等不到媽媽，天人永隔。
洪姓少婦是機車騎士，昨天被送到亞東醫院急救，頭部、頸部受創是致命傷。今天中午12時許，新北地檢署檢官偕法醫抵達亞東醫院往生室做司法相驗，處理交通事故的警察、鑑識人員也到場，家屬神情凝重，感嘆美滿家庭就此破碎。
北大國小校長劉文章指出，昨天車禍約發生在下午4時4分，學校下午4時10分才放學，就讀605班的梁姓女童尚未步出校門，並未目睹現場情況，老師發現女童媽媽放學10分鐘後都沒來接，心想「媽媽從來不會遲到」，老師擔心附近車禍危險就先送孩子回家。
劉指出，洪婦昨送醫時身分不明，直到昨晚9時半才確認身分，學生昨晚也向學校請假，校方除安排輔導資源外，今早也在朝會向全校宣導。該生另有兄長就讀三峽國中8年級，父親已為2個孩子請假數日調整情緒。
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