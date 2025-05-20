影／輕傷女學生有創傷症候群 肇事翁有無心血管問題醫生保留
新北三峽重大事故釀3死12傷，目前仍有9人住院，有3人今天上午出院。亞東醫院收治3名傷患，包含肇事的78歲余姓老翁、14歲劉姓女學生仍在亞東加護病房，15歲陳姓女學生輕傷，但驚嚇過度，有創傷症候群，正接受心理輔導。
亞東醫院創傷科主任林恆甫今天上午出面說明3名傷患的最新情況，余姓老翁目前生命徵象仍不穩定，意識模糊，今天要再做1次手術。外界關注余姓老翁是否有心臟、腦部狀況而釀禍，對此醫生不願多談，強調該做的檢查都有做。
14歲劉姓女學生是右大腿骨折、內出血等，目前仍在亞東醫院加護病房，將再動進行下一階段的手術治療。
令人心疼的是，15歲女學生雖然輕傷在一般病房，但她心理受創嚴重，院方有安排專業的心理諮商等資源，家屬也持續陪伴。
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