三峽重大車禍釀3死12傷 新北出動17名社工立案關懷
新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，釀成3死12傷悲劇。新北市社會局表示，目前成立一家庭一專案的關懷機制，總計14名社工、3名督導出動，社會局全力陪伴每一位受災民眾家屬，整合提供相關經濟、家庭及心理支持等資源，社工逐案陪同。
另外，新北市長侯友宜今早前往亞東醫院探視傷者，被問到昨天在醫院給予受害者家府的撫慰金1萬元金額是否太低。社會局副局長許秀能澄清，昨日三峽重大車禍，社會局第一時間啟動一案一社工，昨日現場提供的現金是讓家屬在醫院緊急調度使用，並非本市撫恤金。
許秀能表示，依照新北市民意外救助辦法，意外身故救助金為15萬，中低收入戶有30萬，低收入戶身分則有50萬。新北市好日子愛心大平台也會持續媒合金錢以及物資，提供案家以及第一線服務所有支持。
許秀能強調，新北市各社福中心已全面進駐醫院陪伴家屬與傷者，除了提供物資穩定生活外，也針對每一案家，個別提供心理輔導資源、福利諮詢，傷者離院後，社福中心也會持續家訪關懷。
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