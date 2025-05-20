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三峽重大車禍居民稱「519事件」 今下午4時發動集體哀悼

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾的花束及零食目前集中放置在途中左上角公園空地，避免影響行人通行。記者李定宇／攝影
民眾的花束及零食目前集中放置在途中左上角公園空地，避免影響行人通行。記者李定宇／攝影

新北市三峽區國光街與國城街口昨日下午發生一起重大車禍，造成3人不幸身亡，12人受傷，受害者多為學生及當地居民，震撼新北。事故發生後地方社群與市民自發發起追思行動，號召民眾於今日下午4點前往事故現場獻花默哀，表達哀悼與關懷。

發起人表示，這是一場不需要言語的集結，形式將以自由獻花及默哀為主，地點為國光街、國城街與復興路132巷交叉口，希望透過這樣的儀式，為逝者祈福、為傷者集氣，也為那些目睹事件的孩子與家庭，送上一份集體的陪伴與支持。

民眾認為這起事故不僅帶來肉體上的傷害，也對社區造成集體創傷。尤其目睹現場的孩童及青少年，若缺乏情緒抒發與心理支持，恐影響其長期心理健康。哀悼儀式與集體參與正是心理復原的重要一環，藉由公開悼念，幫助人們面對恐懼與悲傷，重建安全感。

部分網友對於儀式的舉辦表達疑慮，認為現場目擊者與鄰近學校學生仍處於驚恐之中，不宜再度引發情緒波動，建議轉為線上追思。然而更多人則回應，這樣的儀式不僅是對生命的尊重，也是對創傷的集體回應，讓人們知道「這不是我一個人在承受」。

有在地居民分享，事故發生後曾見一名驚嚇的大學生跑進祖師廟求平安符，並目睹多名學生倒地、家長痛哭的景象，令目擊者難以平復情緒。也有網友指出，駕駛並非初犯，事故過程中毫無減速跡象，呼籲相關單位正視高齡駕駛安全問題。

這場突如其來的意外，讓三峽陷入前所未有的哀傷。市民盼藉由獻上一朵花、一張卡片，讓愛與悲傷能被接住，也提醒社會，如何在創傷中學會更溫柔地守護彼此，是一座城市的共同責任。

地方社群與市民自發發起追思行動，號召民眾於今日下午4點前往事故現場獻花默哀。圖／臉書社團翻攝
地方社群與市民自發發起追思行動，號召民眾於今日下午4點前往事故現場獻花默哀。圖／臉書社團翻攝
地方社群與市民自發發起追思行動，號召民眾於今日下午4點前往事故現場獻花默哀。圖／臉書社團翻攝
地方社群與市民自發發起追思行動，號召民眾於今日下午4點前往事故現場獻花默哀。圖／臉書社團翻攝

車禍

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