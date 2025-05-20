新北三峽車禍 教育部：儘速發急難慰問金
新北市三峽區車禍造成多名學生傷亡，教育部今天說，學產基金將儘速發放急難慰問金，協助受影響學生及家庭，並請承作學生團保的國泰人壽保險股份有限公司主動協助相關理賠。
北大國民小學外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷，其中包含數名學生。
教育部表示，深感不捨與哀痛，已啟動專案協助措施，教育部國民及前教育署也請國泰人壽主動協助校方、學生；另視學生傷勢，後續衍生治療費用，可依學生團體保險保單條款，申請住院、傷害門診及失能保險金等理賠。
由於事故發生於放學時段，許多師生目睹事發過程，可能衍生心理創傷或情緒壓力。教育部表示，已請新北市政府教育局及學校提供相關學生心理支持，進行安撫與輔導，後續將適時提供教育局與學校支援協處，共同關心學生復原情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言