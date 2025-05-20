新北三峽車禍 教育部：儘速發急難慰問金

新北市三峽區車禍造成多名學生傷亡，教育部今天說，學產基金將儘速發放急難慰問金，協助受影響學生及家庭，並請承作學生團保的國泰人壽保險股份有限公司主動協助相關理賠。

北大國民小學外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷，其中包含數名學生。

教育部表示，深感不捨與哀痛，已啟動專案協助措施，教育部國民及前教育署也請國泰人壽主動協助校方、學生；另視學生傷勢，後續衍生治療費用，可依學生團體保險保單條款，申請住院、傷害門診及失能保險金等理賠。

由於事故發生於放學時段，許多師生目睹事發過程，可能衍生心理創傷或情緒壓力。教育部表示，已請新北市政府教育局及學校提供相關學生心理支持，進行安撫與輔導，後續將適時提供教育局與學校支援協處，共同關心學生復原情形。