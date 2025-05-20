快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

新北三峽車禍 教育部：儘速發急難慰問金

中央社／ 台北20日電

新北市三峽區車禍造成多名學生傷亡，教育部今天說，學產基金將儘速發放急難慰問金，協助受影響學生及家庭，並請承作學生團保的國泰人壽保險股份有限公司主動協助相關理賠。

北大國民小學外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷，其中包含數名學生。

教育部表示，深感不捨與哀痛，已啟動專案協助措施，教育部國民及前教育署也請國泰人壽主動協助校方、學生；另視學生傷勢，後續衍生治療費用，可依學生團體保險保單條款，申請住院、傷害門診及失能保險金等理賠。

由於事故發生於放學時段，許多師生目睹事發過程，可能衍生心理創傷或情緒壓力。教育部表示，已請新北市政府教育局及學校提供相關學生心理支持，進行安撫與輔導，後續將適時提供教育局與學校支援協處，共同關心學生復原情形。

車禍

延伸閱讀

三峽老翁肇事釀3死 吳思瑤：從制度下手 非剝奪高齡移動權

朝野立委為三峽車禍默哀 林沛祥籲微調高齡駕駛法規

三峽大車禍 新北警方啟動「護童專案」強化校園周邊學童安全

影／探視三峽車禍傷者 侯友宜：高齡駕駛換照制度須檢討

相關新聞

獨／三峽大車禍幫肇事者說話被罵翻 里長：請憐憫我

新北市三峽區昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡，當地龍恩里長黃家賢表示老翁...

三峽車禍40歲洪姓婦人接北大國小女兒 差5分鐘放學卻遇上死劫

新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，肇事駕駛78歲余男開車行經北大國小旁，暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死1...

三峽大車禍吳姓女童遭撞不治 祖父母哽咽拭淚：非常痛心

三峽區昨日下午發生重大車禍，造成3位民眾不幸身亡，恩主公醫院今進行遺體相驗，吳姓女童爺爺與奶奶一早趕赴恩主公醫院，神情哀...

三峽老翁肇事釀3死 吳思瑤：從制度下手 非剝奪高齡移動權

新北市三峽區昨發生78歲老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，釀3死。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團近期已針對...

影／三峽重大車禍新北市府今會勘 曝肇事者3大違規

新北市三峽北大國小旁昨發生重大車禍，造成三死，今早交通局、警察局到現場會勘，交通局表示，主要是肇因是駕駛人有多項違規，包...

三峽大車禍 新北警方啟動「護童專案」強化校園周邊學童安全

昨天下午新北市三峽區發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷的重大車禍，民眾人心惶惶。為防止類似事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。