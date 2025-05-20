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三峽老翁肇事釀3死 吳思瑤：從制度下手 非剝奪高齡移動權

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。圖／聯合報系資料照
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。圖／聯合報系資料照

新北市三峽區昨發生78歲老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，釀3死。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團近期已針對高齡駕駛各項制度法規精進、軟硬體提升教育再訓練等，啟動相關討論，將加速制度配套推動作為，從制度解方下手，「不能因為高齡，移動權就被剝奪。」

吳思瑤今上午在議場前受訪，被問及三峽車禍事故，她表示，首先必須研擬階段性換照政策，針對高齡者換照系統，現在75歲一刀切的政策，應要更細緻研議，希望做評估制度補強；其次民進黨團主張要推動再訓練或教育課程相關補助，如果真的因生活需要駕駛，就要給予其他教育訓練或補助；第三，軟硬體部分，應促進交通網絡等跨域規畫，最後如何政策面強化高齡移動權保障。

「不能因為高齡了，移動權被剝奪。」吳思瑤說，民進黨委員林月琴、許智傑已開相關制度研議公聽會，具體針對台灣社會邁入超高齡社會，如何保障高齡交通需求，各項制度法規精進、軟硬體提升教育再訓練，民進黨團正在啟動相關討論，遺憾還在討論中就發生憾事，但也因此讓他們可加速制度配套推動作為，會從制度解方下手。

至於有受害家屬認為70歲以上應禁止開車？吳思瑤認為，對於所有事件衍生政策討論，都願意正面理性促進對話，而到底是限制高齡者駕駛年齡調整，或制度上對駕駛職能評估，甚至是讓交通軟硬體，成高齡者移動上更便捷的場域，有很多政策面向更應逐一討論。

車禍

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