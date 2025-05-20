三峽車禍40歲洪姓婦人接北大國小女兒 差5分鐘放學卻遇上死劫
新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，肇事駕駛78歲余男開車行經北大國小旁，暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死12傷悲劇。死者中2人為三峽國中7年級同班學生、另1位死者為4旬洪女，原本要到北大國小接女兒，卻在路上遭撞，天人永隔。
北大國小校長劉文章指出，昨日車禍約在下午4時04分發生，學校下午4時10分才放學，因此就讀605班的梁姓女童尚未步出校門，並未目睹現場情況，老師發現女童媽媽放學10分鐘後都沒來接，擔心附近車禍危險就先送孩子回家。
劉指出，由於洪女昨日送醫時身分不明，直到昨晚9時半才確認身分，學生昨晚也向學校請假，校方除安排輔導資源外，今早也在朝會向全校宣導。
教育局指出，校方昨晚間得知該生母親因車禍事故搶救不治，該生另有兄長就讀三峽國中八年級，父親已為兩個孩子請假數日調整情緒。學校將由導師關懷兩生課業，於居家及返校期間提供情緒支持與學習銜接輔導。同時將與社會局配合，啟動後續相關急難關懷流程，確保受影響學生與家庭獲得全方位支持與協助。
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