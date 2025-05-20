三峽大車禍吳姓女童遭撞不治 祖父母哽咽拭淚：非常痛心
三峽區昨日下午發生重大車禍，造成3位民眾不幸身亡，恩主公醫院今進行遺體相驗，吳姓女童爺爺與奶奶一早趕赴恩主公醫院，神情哀戚、幾度哽咽，面對孫女突然離世，直言「非常痛心」，讓在場人士心碎不已。
據了解，吳姓女童與其他兩位同班同學一同走在斑馬線上，遭78歲余姓駕駛暴衝車輛撞上，三人當場被撞飛，吳童傷勢嚴重，送醫後宣告不治。這場原本平凡的放學路，卻成了家屬永遠的傷痛。
吳姓女童的祖父母今早前往恩主公醫院辦理相驗程序，面對媒體簡短表示「非常痛心」，語畢便低頭拭淚，隨即進入院內。家屬則在往生室外默默守候，現場氣氛沉重、哀傷瀰漫。
三名罹難學生年齡皆僅12歲，為三峽國中701班同班同學。據了解，校方已啟動輔導機制，針對師生心理狀況提供協助。事件震驚全台，社會大眾亦不捨年輕生命無辜喪失。
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