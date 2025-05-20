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影／三峽重大車禍新北市府今會勘 曝肇事者3大違規

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市三峽北大國小旁昨發生重大車禍，造成三死，今早交通局、警察局到現場會勘。記者李定宇／攝影
新北市三峽北大國小旁昨發生重大車禍，造成三死，今早交通局、警察局到現場會勘。記者李定宇／攝影

新北市三峽北大國小旁昨發生重大車禍，造成三死，今早交通局、警察局到現場會勘，交通局表示，主要是肇因是駕駛人有多項違規，包括禁止時段進入、闖紅燈、超速等狀況，造成前面的事件發生。

交通局表示，初步了解昨天發生的事件，主要是因為下次有多項規則，包括在禁止時段進入、超速、闖紅燈等狀況，造成前面的事件發生。 除了這樣子的幾個問題，現場交通介面的部分經過處理相關的優先設計、套路、標記、標線都相當完整。

不過因為在通行、服務上還是會進行優先區域的概念，在這個區域整體檢討正規相關的優先設計，包括科技執法，還有相關的警告，短期間用實體方式去保護行人安全。 長期還是朝向專業者需要的方式進行改善，包括入口的一些可以做調整、改善的部分。

交通局說，需要再研究的部分例如是遵守緊急需求，行人的習慣跟他的便利性，需要花較長時間研究。

新北市議員廖宜琨則說希望增加人行與車輛阻隔、家長接送區換到國慶街設置，避免校園正門車輛過多，認為國慶街有避車彎可設置家長接送區。議員卓冠廷則認為國成街應設置實體人行道，避免車輛直接撞向行人。

議員卓冠廷則認為國成街應設置實體人行道，避免車輛直接撞向行人。記者李定宇／攝影
議員卓冠廷則認為國成街應設置實體人行道，避免車輛直接撞向行人。記者李定宇／攝影
新北市三峽北大國小旁昨發生重大車禍，造成三死，今早交通局、警察局到現場會勘。記者李定宇／攝影
新北市三峽北大國小旁昨發生重大車禍，造成三死，今早交通局、警察局到現場會勘。記者李定宇／攝影

車禍

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