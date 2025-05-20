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三峽大車禍 新北警方啟動「護童專案」強化校園周邊學童安全

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導
為防止類似昨天三峽放學重大交通事故再次發生，保障學童上、下學安全，新北市警察局局長廖訓誠、交通局局長鍾鳴時及教育局官員表示，各分局已啟動「護童專案」加強護童勤務，於重要路口及校園周邊增派警力，強化校園周邊學童安全。記者蔣永佑／翻攝
為防止類似昨天三峽放學重大交通事故再次發生，保障學童上、下學安全，新北市警察局局長廖訓誠、交通局局長鍾鳴時及教育局官員表示，各分局已啟動「護童專案」加強護童勤務，於重要路口及校園周邊增派警力，強化校園周邊學童安全。記者蔣永佑／翻攝

昨天下午新北市三峽區發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷的重大車禍，民眾人心惶惶。為防止類似事故再次發生，保障學童上、下學安全，新北市警局各分局已啟動「護童專案」加強護童勤務，於重要路口及校園周邊增派警力，強化校園周邊學童安全。

警方依現場跡證，初步調查發現，余翁於禁駛時段違規行駛通學巷、闖紅燈，至於詳細肇事原因，正蒐集相關事證進行鑑定與釐清；目前新北地檢署已指派主任檢察官偵辦，將儘速查明事故原因，給家屬及社會一個交代。

新北市警察局局長廖訓誠、交通局局長鍾鳴時及教育局官員接受聯訪時表示，警察局與交通局將實施現地會勘，再次確認並強化通學路線安全措施，同時持續進行轄內國小、幼兒園上學時段周邊交通安全維護及違規取締，並結合警力、義交與導護志工，共同執行護童勤務，確保學童行的安全。

警方同時呼籲，駕駛人應遵守交通規則，優先禮讓行人，於通學區務必依速限慢行。並特別提醒家長與學校注意學童交通安全教育，提高危機意識。另建議高齡者應注意自身狀況，定期檢驗換照，以降低事故發生，打造更安全的通學環境。

車禍

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