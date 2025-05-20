影／探視三峽車禍傷者 侯友宜：高齡駕駛換照制度須檢討

新北市三峽北大國小前昨天下午4點發生重大車禍，造成12傷3死的悲劇，新北市長侯友宜今天早上前往板橋亞東醫院探視傷者，侯友宜表示，將與相關團體啟動求償機制，針對高齡駕駛問題，侯也說「換照制度必須重新檢討」。

侯友宜稍早在亞東醫院受訪，接著前往土城醫院及恩主公醫院，今天主要探視的，連同肇事者余姓老翁在內，還有3名傷者，其中一名女學生有創傷症候群。

侯友宜表示，今天來探視傷者，他拜託醫院全力讓傷者早日康復，其中2位傷者都是學生，目前狀況持續好轉中，情緒比較穩定，已啟動關懷機制，了解家屬需要什麼協助，包含學生的學業跟後續照顧，他跟傷者家屬說明，市府對肇事者，會跟相關團體共同啟動對肇事者求償責任，維護被害者權益，最重要是讓傷者早日康復。

有媒體詢問，市府提供撫慰金1萬元萬元，被認為有點少，侯友宜表示，在過程中，最重要是新北市跟相關團體，啟動法治求償機制，保障被害者權益，除了公部門撫慰金，也會陪伴、照顧受害者，媒合相關資源，對傷者、往生者給予事後最完整的照顧，這部分都全力在做。