快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

聽新聞
0:00 / 0:00

影／探視三峽車禍傷者 侯友宜：高齡駕駛換照制度須檢討

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北即時報導
新北市三峽北大國小前昨天下午4點發生重大車禍，造成12傷3死的悲劇，新北市長侯友宜今天早上前往板橋亞東醫院探視傷者，記者王慧瑛／攝影
新北市三峽北大國小前昨天下午4點發生重大車禍，造成12傷3死的悲劇，新北市長侯友宜今天早上前往板橋亞東醫院探視傷者，記者王慧瑛／攝影

新北市三峽北大國小前昨天下午4點發生重大車禍，造成12傷3死的悲劇，新北市長侯友宜今天早上前往板橋亞東醫院探視傷者，侯友宜表示，將與相關團體啟動求償機制，針對高齡駕駛問題，侯也說「換照制度必須重新檢討」。

侯友宜稍早在亞東醫院受訪，接著前往土城醫院及恩主公醫院，今天主要探視的，連同肇事者余姓老翁在內，還有3名傷者，其中一名女學生有創傷症候群。

侯友宜表示，今天來探視傷者，他拜託醫院全力讓傷者早日康復，其中2位傷者都是學生，目前狀況持續好轉中，情緒比較穩定，已啟動關懷機制，了解家屬需要什麼協助，包含學生的學業跟後續照顧，他跟傷者家屬說明，市府對肇事者，會跟相關團體共同啟動對肇事者求償責任，維護被害者權益，最重要是讓傷者早日康復。

有媒體詢問，市府提供撫慰金1萬元萬元，被認為有點少，侯友宜表示，在過程中，最重要是新北市跟相關團體，啟動法治求償機制，保障被害者權益，除了公部門撫慰金，也會陪伴、照顧受害者，媒合相關資源，對傷者、往生者給予事後最完整的照顧，這部分都全力在做。

這次車禍肇事者是78歲老翁，且今年才換照，引發社會對於高齡駕駛問題探討。侯友宜表示，高齡駕駛換照制度確實必須做重新檢討，包括課程和測驗。台灣將邁入超高齡社會，這是我們一定要面對的問題。我們都會老，希望不管駕駛或行人，用路人都能安心。

新北市三峽北大國小前昨天下午4點發生重大車禍，造成12傷3死的悲劇，新北市長侯友宜今天早上前往板橋亞東醫院探視傷者，記者王慧瑛／攝影
新北市三峽北大國小前昨天下午4點發生重大車禍，造成12傷3死的悲劇，新北市長侯友宜今天早上前往板橋亞東醫院探視傷者，記者王慧瑛／攝影

車禍

延伸閱讀

獨／台商花36萬招待彰化里長遊東莞 票投侯友宜今無罪

影／肇事翁有生命危險 妻一夜難眠兒孫在國外 侯友宜第4度赴亞東醫院

三峽重大車禍 副市長劉和然趕赴土城醫院探視

影／北大國小嚴重車禍15人傷 侯友宜哽咽：受傷多是小孩子

相關新聞

獨／三峽大車禍幫肇事者說話被罵翻 里長：請憐憫我

新北市三峽區昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡，當地龍恩里長黃家賢表示老翁...

三峽車禍釀3死！肇事者遭起底「違規慣犯」 網轟：道交3惡例搞爛交通

新北市三峽區19日下午發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經國光街與國成街口，突於北大國小旁衝撞上多名學生，造成3死12傷悲劇，震驚社會。

三峽車禍40歲洪姓婦人接北大國小女兒 差5分鐘放學卻遇上死劫

新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，肇事駕駛78歲余男開車行經北大國小旁，暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死1...

三峽大車禍吳姓女童遭撞不治 祖父母哽咽拭淚：非常痛心

三峽區昨日下午發生重大車禍，造成3位民眾不幸身亡，恩主公醫院今進行遺體相驗，吳姓女童爺爺與奶奶一早趕赴恩主公醫院，神情哀...

三峽老翁肇事釀3死 吳思瑤：從制度下手 非剝奪高齡移動權

新北市三峽區昨發生78歲老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，釀3死。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團近期已針對...

影／三峽重大車禍新北市府今會勘 曝肇事者3大違規

新北市三峽北大國小旁昨發生重大車禍，造成三死，今早交通局、警察局到現場會勘，交通局表示，主要是肇因是駕駛人有多項違規，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。