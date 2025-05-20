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三峽重大車禍／20.5萬超高齡者持有駕照 專家：分級過於簡化

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。記者蘇健忠／攝影
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。記者蘇健忠／攝影

新北市三峽昨發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車衝撞，造成3死12傷，死傷家屬向賴清德總統陳情，盼政府重視高齡駕車問題「超過70歲就別再開車了」。據統計，目前仍有20.5萬超高齡長者持有駕照，專家直言，從巨觀來看高齡者確實風險大，3年換照一次，事情往往發生這3年間，現行年齡分級過於簡化，年紀愈高生理機能退化速度更快，應針對年齡給予不同換照頻率。

交通部在2017年推動75歲高齡駕駛換照制度，交通部公路局統計，包含換照、自願繳回、註銷，約有80.5萬人，占比93.3％，約5.6萬人未辦理換照占比6.7％，不過當年新制上路未溯及既往，目前尚有20.5萬人超高齡長者持有駕照者。這次三峽高齡駕駛肇事，家屬急向賴總統陳情，再度凸顯高齡駕駛潛藏危機。

台灣交通安全協會副理事長的林志學直言，長者每人身體劣化速度不一，難一言以蔽之，更有交通部官員因在報告高齡者事故改善措施時，被當時的行政院長認為是貼標籤拔官，但從巨觀來看，高齡者確實有其風險，交通統計上是事實。

「要依照年齡級距給予不同換照頻率」林志學說，日本也推行換照制度多年，但2019年4月東京東池袋發生87高齡駕駛衝撞年輕母女2死事件，長者在一定歲數後，身體機能退化速度急劇，往往事故發生時間，就在兩次換照中間，這次事故長者今年2月也才換過照，政府單位應該從醫療資料庫，分析國民身體變化，根據一定年齡，給予不同強度的換照頻率，才能在事發前，即時降低風險。

不過他坦言，現今換照制度給人「麻煩」的感覺，不一定要把長者當成「治安人口」般找回，或參與什麼嚴肅講座，可把退休者找回來泡茶聊天，在溫馨互動過程觀察長者的神情、動作也可以，「重點是要大家願意來」。

林志學說，高齡長者換照意願不高，大部分長者不一定生活在大都市，機車、汽車是他們外出重要工具，不是每個人都住在雙北出門都有車可搭，也許可推行長者適用的慢車，如法定的二輪電動輔助車，甚至是日本的三輪電動車，速度不快，已能滿足他們買菜等需求。

交通學者黃台生也說，目前國內對高齡者的定義太過簡化，將一定歲數長者都認為是高齡，但65-70、70-75、到75以上甚至80，每位長者的身理機能退化速度都不同，當然65-70可以容許繼續開車，但75以上就不要再開車了。

「機車情況最嚴重」黃台生說，這次汽車事故造成其他用路重大傷亡，但從統計來看，高齡者死傷最高還是機車駕駛。

他認為，用路習慣應從根本改變，除了高齡者竟量不要騎摩托車，若開車，應該宣導一旁要有家人或是陪同者適度給予提醒，才能有效避免悲劇再發生。

高齡者一定就代表危險？黃台生說，台灣即將進入超高齡化社會，高齡者事故除以整體事故比例當然會增加，但其實交通事故比例各年齡層差異不大，他仍認為應從個案來看，不該以偏該全貼標籤。

車禍

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