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獨／三峽大車禍幫肇事者說話被罵翻 里長：請憐憫我

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
里長今電話無法接聽，僅用訊息表示，昨晚接受媒體採訪後，整夜有人來電，幾乎無法入睡，請憐憫我，現在真的不適合接電話，請見諒。記者李定宇／攝影
里長今電話無法接聽，僅用訊息表示，昨晚接受媒體採訪後，整夜有人來電，幾乎無法入睡，請憐憫我，現在真的不適合接電話，請見諒。記者李定宇／攝影

新北市三峽區昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡，當地龍恩里長黃家賢表示老翁疑似心臟病，並稱老翁也是模範父親及環保志工，但此發言遭到網友強力抨擊，里長今天電話不接，僅透過訊息表示請憐憫我。

78歲老翁家住新北市北大特區，昨天中午跟太太說要返回住家，不料下午四點發生重大車禍，許多學生及民眾遭車輛高速衝撞現場慘不忍睹。 龍恩里長黃家賢昨晚在亞東醫院表示，該名78歲的余姓老翁是模範父親、也是當地的環保志工，熱心公益，疑似因為心臟病導致車禍發生。

但網友對於里長的發言感到相當不滿批評里長你真的很煩，一下說他模範爸爸一下說他志工，現在又說他心臟病，這跟他撞死人一點關係都沒有！如果撞死的是你家小孩，你還會說這些沒用的話嗎！！到底是哪一里的里長搞不清楚狀況。發言遭到網友洗版痛罵。

里長今電話無法接聽，僅用訊息表示，昨晚接受媒體採訪後，整夜有人來電，幾乎無法入睡，請憐憫我，現在真的不適合接電話，請見諒。

新北市三峽區國城國光街口，昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡。記者李定宇／攝影
新北市三峽區國城國光街口，昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡。記者李定宇／攝影

車禍

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