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三峽3死12傷車禍 國家運輸安全調查委員會今早採證調查

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導
針對新北市三峽3死12傷重大車禍，以往專門處理重大運輸事故的國家運輸安全調查委員會，上午已會同警方前往勘查、採證。記者黃子騰／攝影
針對新北市三峽3死12傷重大車禍，以往專門處理重大運輸事故的國家運輸安全調查委員會，上午已會同警方前往勘查、採證。記者黃子騰／攝影

新北市三峽北大國小旁路口，昨天下午4點03分發生78歲余姓老翁不明原因開車暴衝，高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷的重大車禍，在總統賴清德及行政院長卓榮泰指示成立專案小組調查下，專門處理重大運輸事故的國家運輸安全調查委員會，今天上午會同警方前往勘查、採證，並拆下行車電腦帶回分析研究。

運安會是中央三級獨立機關，以往專責調查海、路、空重大運輸事故，介入單純交通事故調查相當罕見。運安會擁有海陸空各方運輸專家學者，調查實力堅強，擅長跳過包括駕駛、乘客等當事人陳述，以精密科學證據及分析，逐步還原事故發生經過。

據了解，運安會上午已在警方鑑識人員陪同下，前往肇事車輛暫移至的樹林違規拖吊保管場，仔細勘查肇事車輛進行拍照、採證，同時將行車電腦帶回分析事故發生前，車況究竟有無異常？以釐清究竟是人為或機械故障釀禍。

運安會銜命加入調查後，將與檢警刑事偵查同時進行，同時在運安會強大的交通專業調查能力下，日後調查所得若能提供給檢方，將使檢方科學辦案增添利器，對釐清刑事部分相關責任助益甚大。

針對新北市三峽3死12傷重大車禍，以往專門處理重大運輸事故的國家運輸安全調查委員會，上午已會同警方前往勘查、採證。記者黃子騰／攝影
針對新北市三峽3死12傷重大車禍，以往專門處理重大運輸事故的國家運輸安全調查委員會，上午已會同警方前往勘查、採證。記者黃子騰／攝影

車禍

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