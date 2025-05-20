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三峽大車禍高齡駕駛受關注 嘉義監理所高齡駕駛繳回1324張駕照

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義區監理所鼓勵長輩繳回駕照，至今75歲以上長輩已繳回1324張。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所鼓勵長輩繳回駕照，至今75歲以上長輩已繳回1324張。圖／嘉義區監理所提供

新北市78歲老翁昨天下午駕車行經三峽區某國小附近路口，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷，高齡駕車問題再引起討論。嘉義監理所轄區台南、嘉義、雲林等為老人人口密度偏高區，為維護交通安全，嘉義區監理所今年配合中央政策鼓勵長輩繳回駕照，至今75歲以上長輩已繳回1324張。

隨著人口老化，社會對高齡者駕駛能力的相關討論日益增加，新北市三峽事故發生後，更引發對高齡者駕駛限制的考量。嘉義區監理所轄區包括台南、嘉義、雲林等縣市，為老人人口密度偏高區，當中嘉義縣老人人口比例更達22.5%。配合交通部公路局推動「年滿83歲以上未違規的高齡駕駛人繳回駕照」政策，並以完成問卷並主動繳回所有駕照者，贈送100元超商商品卡。

嘉義區監理所表示，在政策推行、村里長、年長駕駛人本身及家人配合協助，今年1月至4月超過75歲長輩已繳回1324張駕照，監理所持續宣導。

嘉義區監理所長黃萬益表示，為提供民眾更方便且多元的駕照繳回與問卷填寫方式，可透過到監理機關臨櫃辦理、線上申辦（監理服務網-駕照自願註銷）或電話聯繫等方式繳回駕照，問卷則可利用線上填寫（監理服務網-高齡換照問卷）、電話、傳真回覆或紙本填答後寄回嘉義區監理所。

監理所表示，另針對年齡91歲以上仍持有有效駕照之駕駛人，主動以電話訪問或會同村里長到府拜訪，呼籲年長駕駛人應審慎評估自身駕車需求與能力，若已不適合再自行駕車或無實際駕車需求，應儘早辦理駕照繳回，共同守護交通安全。

嘉義區監理所鼓勵長輩繳回駕照，已有初步成效，至今75歲以上長輩已繳回1324張。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所鼓勵長輩繳回駕照，已有初步成效，至今75歲以上長輩已繳回1324張。圖／嘉義區監理所提供

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