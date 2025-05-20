三峽車禍學生傷亡 教育部：盡速發放急難慰問金及協助學保相關理賠
新北市三峽區北大國小周邊昨日發生重大車禍事件，造成多名學生傷亡。教育部表示，將盡速辦理急難慰問金發放，並已請負責學生團保的國泰人壽主動協助相關理賠。針對學生後續的心理創傷或情緒壓力，也請新北市教育局及學校提供相關學生心理支持，教育部會適時支援。
78歲余姓老翁昨在新北市三峽區北大國小旁，開車高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，已造成3人死亡。教育部表示深感不捨與哀痛，並已啟動專案協助措施。教育部表示，學產基金將盡速辦理急難慰問金發放，以協助受影響學生及家庭。國教署並已請承作學生團保的國泰人壽保險股份有限公司，主動協助校方、學生提供相關理賠，另視學生病況，後續衍生的治療費用，可依學生團體保險保單條款申請住院、傷害門診及失能保險金等理賠。
教育部指出，鑑於事故發生於放學時段，許多師生目睹事發過程，可能衍生心理創傷或情緒壓力，教育部已請新北市教育局及學校提供相關學生心理支持，進行安撫與輔導。後續將適時提供教育局與學校支援協處，共同關心學生復原情形。
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