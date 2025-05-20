影／肇事翁有生命危險 妻一夜難眠兒孫在國外 侯友宜第4度赴亞東醫院

新北三峽重大車禍肇事的余姓老翁目前在亞東醫院加護病房，胸腔積血並合併氣胸，昨晚已完成手術，仍未脫險。余翁的妻子、轄區里長一夜難眠，兒孫多人在海外，將趕回探視及處理。

78歲余姓老翁昨天下午獨自駕車行經三峽國光街、國成街口時，突高速闖紅燈衝撞，經過路口的三峽國中學生、多名路人、機車騎士被撞飛，造成3死12傷。事發後，肇事余姓老翁過往行為、事蹟背起底，被挖出5年前曾衝上人行道，撞倒一對母嬰，他曾在大同公司英國分公司任主管，退休和妻子住在三峽北大特區，兒女都在國外，也曾在2022年獲得模範父親表揚。

余男和里長黃家賢互動不錯，他已在當地龍恩里任環保志工5年多，里長昨天也有趕到亞東醫院關心，但無法探視，里長也焦慮、沉重到一夜難眠。

亞東醫院創傷科主任林恆甫表示，78歲余姓駕駛送抵醫院時意識不清，經檢查，發現其胸腔積血並合併氣胸，研判肺部已遭嚴重擠壓與損傷，呼吸功能急遽惡化。透過影像檢查更發現，他腹腔內有空腸臟器破裂，懷疑腸道已有穿孔，導致內出血並可能引發腹膜炎。因病情危急，院方緊急做手術處理，術後將送加護病房觀察，目前仍有生命危險，院方預計上午11時15分對外說明最新傷勢。