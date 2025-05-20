快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽車禍釀3死！肇事者遭起底「違規慣犯」 網轟：道交3惡例搞爛交通

聯合新聞網／ 綜合報導
三峽19日發生重大車禍造成3死12傷悲劇，肇事者被網友起底，平日就是違規慣犯，守法意識薄弱。記者蘇健忠／攝影
三峽19日發生重大車禍造成3死12傷悲劇，肇事者被網友起底，平日就是違規慣犯，守法意識薄弱。記者蘇健忠／攝影

新北市三峽區19日下午發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經國光街與國成街口，突於北大國小旁衝撞上多名學生，造成3死12傷悲劇，震驚社會。

事故發生後，有網友在臉書貼文指出，肇事車輛曾在2022年兩度違規違停，並附上新北市警局受理檢舉的證明信件。該車分別於2022年4月14日與4月18日，在三峽國慶路與學成路口紅線違停，該駕駛被質疑平日守法意識薄弱。

原PO痛批，「如果民進黨沒有修法限縮檢舉，沒有限縮扣點機制，沒有推動微罪不檢舉不記點」鬆綁交通違規檢舉制度，像這樣的不適任駕駛，很可能早就因常被檢舉而導致扣點、扣照，禁止開車上路，今天的悲劇或許能避免。

根據報導，肇事的余翁被起底曾任知名公司高階主管，車禍事故發生後，一名女網友在「iBeta愛北大」臉書社團發文表示，5年前（2020）推著嬰兒車走在三峽國慶路人行道上，遭一輛小客車突然衝上人行道撞倒，發現19日造成3死12傷重大車站的肇事者，就是當時撞倒她的人，氣得大罵：「他根本不是酒駕，是有病！」

車禍

相關新聞

獨／三峽大車禍幫肇事者說話被罵翻 里長：請憐憫我

新北市三峽區昨天下午四點發生重大車禍，一名老翁高速闖紅燈衝撞10多名學生及民眾，造成三人死亡，當地龍恩里長黃家賢表示老翁...

三峽車禍釀3死！肇事者遭起底「違規慣犯」 網轟：道交3惡例搞爛交通

新北市三峽區19日下午發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經國光街與國成街口，突於北大國小旁衝撞上多名學生，造成3死12傷悲劇，震驚社會。

三峽車禍40歲洪姓婦人接北大國小女兒 差5分鐘放學卻遇上死劫

新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，肇事駕駛78歲余男開車行經北大國小旁，暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死1...

三峽車禍釀學生重大死傷 盧秀燕表哀悼：局處借鏡防範

新北市三峽區昨在北大國小旁發生重大車禍，造成學生等3死12人傷的悲劇，台中市長盧秀燕今早在市政會議中特別表示哀悼，並責成...

三峽3死12傷大車禍 警偕肇事余翁妻返家採證釐清肇事原因

新北市三峽區昨天下午發生余姓老翁開車高速衝撞鄰近三峽國中放學人潮，造成3死12傷重大車禍，警方上午已進行遺體相驗，及會同...

要接送女兒下課卻遇三峽車禍 40歲洪姓婦人最後身影曝光

新北市三峽區北大國小旁昨發生重大車禍，3名死者中，除了2名是三峽國中一年級女學生，另一名40歲洪姓婦人是要去北大國小接讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。