三峽車禍釀3死！肇事者遭起底「違規慣犯」 網轟：道交3惡例搞爛交通

新北市三峽區19日下午發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車行經國光街與國成街口，突於北大國小旁衝撞上多名學生，造成3死12傷悲劇，震驚社會。

事故發生後，有網友在臉書貼文指出，肇事車輛曾在2022年兩度違規違停，並附上新北市警局受理檢舉的證明信件。該車分別於2022年4月14日與4月18日，在三峽國慶路與學成路口紅線違停，該駕駛被質疑平日守法意識薄弱。

原PO痛批，「如果民進黨沒有修法限縮檢舉，沒有限縮扣點機制，沒有推動微罪不檢舉不記點」鬆綁交通違規檢舉制度，像這樣的不適任駕駛，很可能早就因常被檢舉而導致扣點、扣照，禁止開車上路，今天的悲劇或許能避免。

根據報導，肇事的余翁被起底曾任知名公司高階主管，車禍事故發生後，一名女網友在「iBeta愛北大」臉書社團發文表示，5年前（2020）推著嬰兒車走在三峽國慶路人行道上，遭一輛小客車突然衝上人行道撞倒，發現19日造成3死12傷重大車站的肇事者，就是當時撞倒她的人，氣得大罵：「他根本不是酒駕，是有病！」