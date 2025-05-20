高齡者換照是虛幻的安全保障 醫揭反而讓長者更敢上路

新北市三峽昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，並撞上前方等紅燈的機車，再闖紅燈撞上正在過馬路的學童，造成3死12傷。醫師沈政男於臉書表示，他提過一個理論，也寫在報紙，但沒人在意，2017年高齡換照施行後，老人家騎機車車禍死亡人數明顯逐年攀升，自撞及與他人相撞都是如此。

沈政男說，三峽這起車禍很恐怖，從一些影像可以看到，等在路口最旁邊的機車騎士，轉頭看一下左邊的騎士，然後旁邊那個騎士（後座似乎載人），就被撞飛撞爛了，生死就是一瞬間。且撞上機車之前，先斜撞一輛單車還是機車，撞得翻倒在路旁，再直衝路口，顯然完全沒有減速。

沈政男指出，目前開車車禍，沒有高齡統計，但原理應該與機車類似，理論應是高齡換照，給了一種虛幻的安全保障，好像自己開車有經過認證，於是更敢開、更想開，然後車禍就增加了。要驗證這個理論，可以做一些其他調查，不會很困難，但看不到有誰注意到這個現象。

事實上，這幾年喧騰的行人死亡議題，也以高齡死亡居多，占7成以上，但防治上沒有以高齡交通安全為焦點。沈政男提醒，超高齡社會下，交通問題就是高齡交通問題，其他都是次要的。

沈政男說，老人家不只騎車開車，甚至走路，都容易出車禍，且他們不騎車開車，去坐捷運、公車，比起年輕人困難太多，等於有車禍的雙重危險因子。交通問題，歸根結柢就是高齡照顧問題，但台灣社會沒有能力看出這樣的本質。

在日本三天兩頭就有老人家開車撞死人，撞陌生人、撞老伴都有。台灣，也慢慢走向那樣的社會型態了，然而，大家對高齡照顧，並不太在意，你看世壯運的新聞就知道，顯然就是一個沒有高齡照顧意識的社會。

沈政男說，正確做法，應該是鼓勵老人家繳回駕照，而不是鼓勵他們去換照。問題是，沒騎車開車，許多老人家就好像沒有腳一樣，因此，配套的大眾運輸要做好。但你看，博愛座說要改成優先席，肚子痛就可以坐，根本完全沒有高齡照顧意識，而且講了半天，到現在也沒有下文。