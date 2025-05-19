三峽車禍網截舊聞稱新北咎責導護 交通局斥：惡意連結
新北市三峽北大國小周邊今下午發生一起重大車禍，包含肇事駕駛15人傷，有3人送醫不治，肇事78歲余男陷入昏迷送醫救治中，院方抽血後排除酒駕，確切肇事原因仍待進一步釐清。不料有臉書粉專卻稱新北交通局長鍾鳴時將車禍原因歸咎於導護，交通局晚間駁斥，局長未針對三峽事故受訪或發言，請勿惡意連結。
臉書粉專節錄鐘鳴時4月7日受訪報導，稱鍾認為發生交通事故，是因為導護媽媽跟老師沒有保護學生，引來其他網友同聲指責，也有網友留言批評，粉專截舊聞斷章取義很故意。
新北交通局駁斥，局長並未針對三峽事故受訪或發言，請勿惡意連結，且局長4月7日接受媒體訪問，是回應民間團體的呼籲，當時發言原意為「不能將交通事故簡單歸責，應審慎找出問題，強化行的安全。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言