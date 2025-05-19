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三峽車禍網截舊聞稱新北咎責導護 交通局斥：惡意連結

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生一起重大車禍，現有4人OHCA送醫急救，其中3人為12至15歲國中生。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生一起重大車禍，現有4人OHCA送醫急救，其中3人為12至15歲國中生。記者蘇健忠／攝影

新北市三峽北大國小周邊今下午發生一起重大車禍，包含肇事駕駛15人傷，有3人送醫不治，肇事78歲余男陷入昏迷送醫救治中，院方抽血後排除酒駕，確切肇事原因仍待進一步釐清。不料有臉書粉專卻稱新北交通局長鍾鳴時將車禍原因歸咎於導護，交通局晚間駁斥，局長未針對三峽事故受訪或發言，請勿惡意連結。

臉書粉專節錄鐘鳴時4月7日受訪報導，稱鍾認為發生交通事故，是因為導護媽媽跟老師沒有保護學生，引來其他網友同聲指責，也有網友留言批評，粉專截舊聞斷章取義很故意。

新北交通局駁斥，局長並未針對三峽事故受訪或發言，請勿惡意連結，且局長4月7日接受媒體訪問，是回應民間團體的呼籲，當時發言原意為「不能將交通事故簡單歸責，應審慎找出問題，強化行的安全。」

臉書粉專節錄鐘鳴時4月7日受訪報導，稱鍾認為發生交通事故，是因為導護媽媽跟老師沒有保護學生。圖/擷取自臉書
臉書粉專節錄鐘鳴時4月7日受訪報導，稱鍾認為發生交通事故，是因為導護媽媽跟老師沒有保護學生。圖/擷取自臉書

車禍

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